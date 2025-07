Mark Cuban critica participação de jogadores da NBA nas Olimpíadas

Mark Cuban, proprietário minoritário do Dallas Mavericks, criticou a participação de atletas da NBA nos Jogos Olímpicos. Ademais, ainda sugeriu que a seleção dos Estados Unidos convoque apenas jogadores com menos de 21 anos para competições olímpicas. Em entrevista à "Rádio SiriusXM", nesta segunda-feira (14), o empresário expressou preocupação com os riscos de lesões que o torneio pode causar aos jogadores.

continua após a publicidade

➡️ Dallas Mavericks ‘dispensa’ Cooper Flagg da NBA Summer League

— Odeio as Olimpíadas. Eu reclamava disso toda vez que os jogadores da NBA vão para os Jogos Olímpicos. Enquanto isso, a NBC está ganhando bilhões, certo? O COI está ganhando bilhões. Até a FIBA está ganhando muito. Além disso, esses caras vão jogar de graça e assumindo todo o risco de lesões. Até agora, não houve lesões sérias, mas se há um agente livre que se machuca, ele não vai conseguir jogar — afirmou Cuban.

As declarações do empresário ocorrem após uma temporada em que importantes jogadores da NBA que participaram das Olimpíadas de Paris em 2024 sofreram lesões. A seleção norte-americana conquistou a medalha de ouro sem perder atletas durante os Jogos, mas vários nomes enfrentaram problemas físicos ao longo da temporada regular.

continua após a publicidade

Jayson Tatum sofreu ruptura do tendão de Aquiles durante os playoffs. Tyrese Haliburton teve lesão idêntica no Jogo 7 das Finais. Joel Embiid enfrentou problemas no joelho durante toda a temporada 2024/25, o que limitou sua participação a apenas 19 partidas.

Como solução, Cuban propõe um modelo semelhante ao adotado no futebol para as competições olímpicas. Apesar disso, o empresário reconhece que existem obstáculos contratuais para implementar sua proposta.

continua após a publicidade

— Vocês sabem que no futebol, para as Olimpíadas, são 21 anos ou menos, 22 anos ou menos, seja lá o que for. E aí eles dominam a Copa do Mundo, que é um evento maior. Então, peço que façam a mesma coisa e deixem os atletas 21 anos ou menos jogarem as Olimpíadas. Depois, criem nossa própria Copa do Mundo, em vez do Jogo das Estrelas — explicou Mark, que completou:

— Há esse contrato com a FIBA. Mas, esse contrato vai expirar e a NBA não disse nada até agora. Os times apenas assinaram uma extensão com a federação. Então, quanto dinheiro está envolvido nisso, né? Poderíamos ser quase tão grandes quanto a Copa do Mundo de futebol, que é considerada maior que as Olimpíadas. Os jogadores ganhariam muito mais dinheiro com isso, mas Adam Silver (comissário da liga) não topou. Por isso, inclusive, vendi parte do Mavericks.

A NBA permite que seus jogadores representem suas seleções nacionais nas competições olímpicas, que acontecem a cada quatro anos. Ainda não há informações se a proposta de Cuban será considerada pela NBA ou pela FIBA, nem quando o atual contrato entre as entidades expirará.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte