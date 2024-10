Começou, torcedor! Los Angeles Lakers e Boston Celtics venceram na abertura da temporada 2024/25 da NBA, que teve início na terça-feira (22). As duas equipes atuaram em seus domínios e fizeram o dever de casa frente ao torcedor.

continua após a publicidade

No primeiro jogo, o Boston Celtics não tomou conhecimento do New York Knicks, no TD Garden. Os atuais campeões tiveram um grande aproveitamento nas cestas de três pontos, com 29 acertos. O placar chegou a apontar uma vantagem de 25 pontos para o Celtics, que liderou do começo ao fim e venceu por 132 a 109.

➡️Guia da NBA: tudo que você precisa saber sobre a temporada 2024/25

Já no segundo jogo, o Los Angeles Lakers, também atuando em casa, bateu o Minnesota Timberwolves, atual vice-campeão do Oeste, por 110 a 103. A partida marcou estreias, como a de Bronny James, filho de LeBron. O jovem atuou ao lado do pai pela primeira vez como profissional. Além disso, o técnico JJ Redick também debutou no trabalho.

continua após a publicidade

Apesar disso, quem se destacou foi Anthony Davis. O astro terminou a noite com 36 pontos, 16 rebotes e quatro assistências, além de três bloqueios.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com as vitórias, Lakers e Celtics largam de forma positiva nas Conferências Oeste e Leste, respectivamente. Os angelinos voltam às quadras nesta sexta-feira (25), diante do Phoenix Suns, novamente na Crypto Arena, enquanto os atuais campeões terão no caminho Washington Wizards, nesta quinta-feira (24), fora de casa.

continua após a publicidade

Jayson Tatum e Derrick White se cumprimentam na estreia da NBA 2024/25 (Foto: Brian Babineau / AFP)

➡️Dicionário da NBA: entenda os termos utilizados nas transmissões

Quais são os próximos jogos da NBA?

Dez confrontos dão sequência ao segundo dia da NBA nesta quarta-feira (23), confira abaixo.