Time da NBB lança camisa com chip que transforma escudo em cartão digital e ingresso

- Esta iniciativa demonstra nosso compromisso em levar o melhor aos sócios e torcedores, com as tecnologias mais avançadas do mercado. Estamos dedicados em oferecer as melhores experiências, proporcionando mais conveniência, agilidade e comodidade. Este projeto inédito no país, com tecnologia aplicada ao nosso manto, chega para deixar os patrocinadores e torcedores com a certeza de apoiarem um time à frente do seu tempo - afirma Diego Puntel, diretor de basquete do Ceisc União Corinthians.