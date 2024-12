LeBron James bate mais um recorde na NBA; confira

LeBron James continua a acumular feitos impressionantes em sua ilustre carreira na NBA. Recentemente, o jogador superou Kareem Abdul-Jabbar, tornando-se o atleta com o maior número de minutos em quadra durante temporadas regulares na história da liga. Este marco foi alcançado durante a partida contra o Sacramento Kings, na madrugada de quinta-feira para sexta-feira (20).

continua após a publicidade

➡️Com Gabriel Bortoleto, confira o grid completo da Fórmula 1 2025

Kareem Abdul-Jabbar, cujo recorde anterior de 57.446 minutos distribuídos por 20 temporadas, foi uma referência no basquete jogando pelo Milwaukee Bucks e pelo Los Angeles Lakers. LeBron, por sua vez, não só igualou como ultrapassou essa marca histórica, solidificando ainda mais seu legado. Com sua trajetória passando por times como Cleveland Cavaliers, Miami Heat, e atualmente nos Lakers, LeBron continua a fazer história em sua 22ª temporada.

Como LeBron James alcançou este marco?

A jornada de LeBron para alcançar essa conquista é marcada por consistência e longevidade. Desde sua estreia na liga, ele demonstrou um domínio notável, mantendo-se como uma figura central em suas equipes. A média de 35 minutos em quadra por jogo evidenciam a capacidade de atuar em altíssimo nível, mesmo próximo dos 40 anos. Esta longevidade impressionante o diferencia, especialmente em um esporte tão exigente fisicamente.

continua após a publicidade

Além dos minutos em quadra, outro elemento crucial para alcançar tal feito é sua capacidade de cuidar do próprio corpo e manter-se longe de lesões graves. Esse comprometimento com a preparação física é um dos segredos para sua longevidade nas quadras e para a manutenção de seu desempenho em um nível elevado.

LeBron James -em quadra durante partida do Los Angeles Lakers, pela NBA (Foto: Ronald Martinez/AFP)

Quem são os outros integrantes do top-5?

Além de LeBron e Kareem, outros lendários jogadores completam a lista dos cinco maiores em minutos jogados. Karl Malone ocupa o terceiro lugar com 54.852 minutos. Conhecido como “The Mailman”, Malone teve uma carreira prolífica no Utah Jazz e encerrou seus dias de jogador com o Los Angeles Lakers.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência, Dirk Nowitzki com 51.368 minutos, um dos maiores jogadores europeus de todos os tempos, defendeu o Dallas Mavericks por toda sua carreira. Por fim, Kevin Garnett, com 50.418 minutos, é lembrado por sua intensa presença defensiva e por suas passagens marcantes pelo Minnesota Timberwolves e Boston Celtics.