Alana Ambrosio analisa futuro da NBA após aposentadorias de LeBron e Curry

Uma grande geração da NBA está chegando ao fim. Jogadores como LeBron James e Stephen Curry, que travaram batalhas memoráveis e impulsionaram o crescimento da liga, estão perto da aposentadoria. Em entrevista ao Lance!, a comentarista do Prime Video Alana Ambrosio "tranquilizou" os fãs e disse que o futuro da NBA está em boas mãos.

- Certamente (os jovens vão dar conta do recado). A gente passa por uma renovação, como tudo tem que se renovar. O Shai Gilgeous-Alexander é um dos caras mais dominantes dessas duas últimas temporadas, é muito silencioso, com um trabalho contínuo, está com 30 pontos de média. A renovação passa pelas mãos de nomes como Shai, Ja Morant, Anthony Edwards, todos muito jovens, mas já impulsionado os seus times para holofotes que não pertencem mais necessariamente ao Golden State (Warriors) ou ao (Los Angeles) Lakers. É natural essa onda de transformação, até pelo esquema de draft da NBA - analisou.

Futuro da NBA? Os jogadores citados por Alana Ambrosio

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) - 26 anos

Ja Morant (Memphis Grizzlies) - 25 anos

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) - 23 anos

Shai Gilgeous-Alexander em ação na final da Copa da NBA (Foto: Ethan Miller / AFP)

Curry e LeBron perto da aposentadoria

Stephen Curry, de 36 anos, e LeBron James, de 39, impressionam o mundo do esporte com a longevidade das carreiras em alto nível. No entanto, os dois astros já admitiram que estão próximos da aposentadoria.

- Terei um sinal claro quando será o momento de minha aposentadoria na NBA. Não quero ser um daqueles caras que jogam mancando pela quadra, tentando correr atrás de jovens. Mas ainda não estou nessa fase da minha carreira - comentou Stephen Curry, durante esta semana.

- Não por muito tempo (vou continuar jogando). Não por muito tempo. Estou do outro lado do morro. Não vou jogar por mais 21 anos. Não sei quando a porta vai se fechar, mas não me resta muito tempo - disse LeBron, em abril deste ano.