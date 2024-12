Rômulo Mendonça elege a ‘cara da NBA’ nos próximos anos

Após narrar a final da Copa da NBA no Prime Video, o locutor Rômulo Mendonça participou de um desafio do Lance! para eleger o jogador que será "a cara da NBA" nos próximos anos. Para o posto, o narrador selecionou o esloveno Luka Doncic, do Dallas Mavericks, carinhosamente apelidado por ele de "Tesouro".

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

Na brincadeira, Rômulo precisava ficar em silêncio até o futuro maior nome da liga ser citado, e Doncic foi justamente o último nome mencionado. Assista ao vídeo abaixo.

O desafio de Rômulo Mendonça

Shai Gilgeous-Alexander

Ja Morant

Jayson Tatum

Paolo Banchero

Tyrese Maxey

Haliburton

Anthony Edwards

Donovan Mitchell

Victor Wembanyama

Lamelo Ball

Trae Young

Luka Doncic - o escolhido

Quem é Luka Doncic, escolhido de Rômulo Mendonça?

Luka Doncic é o principal astro do Dallas Mavericks e liderou a equipe texana à decisão da NBA de 2024. Aos 25 anos, o esloveno está consolidado como um dos melhores atletas da liga norte-americana, mas já era destaque no basquete antes mesmo de chegar aos Estados Unidos.

Doncic fez parte das categorias de base no Real Madrid. O armador subiu para a equipe principal com apenas 16 anos e fez história: foram três títulos espanhóis e uma conquista da EuroLeague (a "Champions League do Basquete"). Além disso, aos 19 anos, se tornou o MVP mais novo da história da Liga Espanhola.

Luka Doncic em ação na NBA pelo Dallas Mavericks (Foto: EZRA SHAW / AFP)

Luka Doncic foi selecionado como terceira escolha do draft da NBA de 2018 pelo Atlanta Hawks. No entanto, a equipe trocou o esloveno pela quinta escolha, Trae Young, e uma futura seleção de primeira rodada. A decisão dos Hawks foi muito contestada, especialmente após o sucesso absoluto de Doncic nas temporadas seguintes.

Em seis anos na NBA, foram cinco seleções para o All-Star Game (o Jogo das Estrelas) e cinco nomeações para o Primeiro Time Ideal da Temporada - mais do que nomes históricos como Stephen Curry. Além disso, o esloveno acumula estatísticas impressionantes na liga, se destacando nos três principais fundamentos (pontos, assistências e rebotes).