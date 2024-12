Alana Ambrosio elege o melhor jogador da NBA na atualidade

Após comentar a final da Copa da NBA no Prime Video, a comentarista Alana Ambrosio participou de um desafio do Lance! para eleger o melhor jogador da liga na atualidade. O selecionado foi Nikola Jokic, pivô do Denver Nuggets.

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

Na brincadeira, Alana precisou fazer as escolhas em formato "resta um", no qual Jokic foi justamente o último nome mencionado. Assista ao vídeo abaixo.

O desafio de Alana Ambrosio

Shai Gilgeous-Alexander ou Giannis Antetokounmpo? Giannis

Giannis ou Lamelo Ball? Giannis

Giannis ou Luka Doncic? Giannis

Giannis ou Curry? Curry

Curry ou LeBron? Curry

Curry ou Tatum? Tatum

Tatum ou Wembanyama? Tatum

Tatum ou Anthony Edwards? Edwards

Edwards ou Anthony Davis? Edwards

Edwards ou Nikola Jokic? Jokic

Melhor da NBA? Veja os números de Jokic na temporada

O sérvio Nikola Jokic já foi eleito três vezes o MVP da temporada na NBA (2021, 2022 e 2024) e caminha para mais um prêmio - o site da liga coloca o pivô como favorito novemente na atual edição. Confira os números de Jokic na temporada 2024/25 abaixo.

30.9 pontos por jogo (2º)

13.3 rebotes por jogo (2º)

9.9 assistências por jogo (2º)

55.8% no aproveitamento de arremessos de quadra