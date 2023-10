Radicado na Califórnia desde 2019, o skatista profissional natural do Rio de Janeiro Leandro Macaé vem se destacando em eventos tradicionais da Califórnia validados pelo World Cup Skateboard (WCS), entidade que rege o esporte no mundo. No último Orchid Ranch Bowl, que ocorreu no início de setembro, Macaé fiou em 2º lugar ao lado de Chad Shetler, EUA, (1º) e Jaymeer, EUA, (3º).