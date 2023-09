Quem são os pilotos mais bem pagos na Fórmula 1? Veja ranking de salários

Não é apenas a classificação de pontos que Max Verstappen lidera no universo da Fórmula 1. De acordo com a revista Forbes, o holandês, da Red Bull Racing, também é dono do maior salário entre os 20 pilotos da categoria.



Com contrato até 2028, o atual bicampeão da Fórmula 1 recebe US$ 55 milhões (R$ 270 milhões) por ano. Heptacampeão ca categoria, Lewis Hamilton aparece na segunda posição, recebendo US$ 35 milhões (R$ 172 milhões) na Mercedes.



