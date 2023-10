Felipe Massa foi quem mais chegou perto de voltar a conquistar um título para o Brasil, vice-campeão do britânico Lewis Hamilton com diferença de apenas um ponto. Ele foi o último titular a representar o Brasil na F1, correndo em 2002 e de 2004 a 2017. O ápice da carreira foi na passagem pela Ferrari, entre 2006 e 2013; no GP do Brasil de seu primeiro ano pela escuderia, encerrou um jejum de 12 anos sem vitórias de brasileiros em Interlagos. Ele se despediu da categoria com 269 corridas disputadas, também 11 vitórias, além de 16 poles e 41 pódios.