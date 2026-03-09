Presidente dá voadora em mascote adversário, e confusão marca estreia da Kings League Brasil
Discussão nas cabines termina em empurra-empurra durante a primeira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
A estreia do segundo split da Kings League Brasil, nesta segunda-feira (9) na Trident Arena, foi marcada por uma confusão generalizada entre as cabines do Dendele FC e do Podpah Funkbol Clube.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Durante a partida entre as equipes, membros dos dois lados trocaram provocações e a discussão evoluiu para empurrões na área das cabines. O que inicialmente parecia ser apenas a tradicional troca de farpas entre os streamers e staffs, rapidamente escalou para um cenário de confusão na Kings League.
Segundo relatos e imagens do evento, membros de ambos os lados deixaram suas posições e iniciaram o tumulto técnico. Pessoas que estavam próximas precisaram intervir para conter o confronto e evitar que a situação se transformasse em uma briga física de maiores proporções. O jogo, que faz parte da rodada de abertura desta nova fase da Kings League no Brasil, continuou após os ânimos serem controlados.
Após o encerramento da partida, o influenciador Luqueta, um dos nomes à frente do Dendele FC, veio a público pedir desculpas pelo ocorrido. O criador de conteúdo reconheceu que o excesso de competitividade e o calor do momento contribuíram para o desentendimento.
Confira os times do 2º Split:
Furia FC: Neymar e Cris Guedes.
G3X FC: Kelvin e Gaules.
Capim FC: Luva de Pedreiro e Jon Vlogs.
Dendele FC: Paulinho O Loko e LuquEt4.
DesimPain: Renato Vicente.
Dibrados FC: Allan Stag e Lucas Tylty.
Fluxo FC: Nobru, Cerol e Toguro.
Funkbol Clube: Mc Hariel, Igão e Michel Elias.
Loud SC: Coringa.
Nyvelados FC: Nyvi Estephan e Falcão.
O que é a Kings League?
A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.
+Aposte na vitória do seu time na Kings League
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.
- Matéria
- Mais Notícias