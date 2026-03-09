Presidente dá voadora em mascote adversário, e confusão marca estreia da Kings League Brasil

A estreia do segundo split da Kings League Brasil, nesta segunda-feira (9) na Trident Arena, foi marcada por uma confusão generalizada entre as cabines do Dendele FC e do Podpah Funkbol Clube.

Durante a partida entre as equipes, membros dos dois lados trocaram provocações e a discussão evoluiu para empurrões na área das cabines. O que inicialmente parecia ser apenas a tradicional troca de farpas entre os streamers e staffs, rapidamente escalou para um cenário de confusão na Kings League.

Dendele venceu o Podpah Funkbol na primeira rodada da Kings League nos shootouts após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar (Foto: Reprodução / Instagram)

Segundo relatos e imagens do evento, membros de ambos os lados deixaram suas posições e iniciaram o tumulto técnico. Pessoas que estavam próximas precisaram intervir para conter o confronto e evitar que a situação se transformasse em uma briga física de maiores proporções. O jogo, que faz parte da rodada de abertura desta nova fase da Kings League no Brasil, continuou após os ânimos serem controlados.

Após o encerramento da partida, o influenciador Luqueta, um dos nomes à frente do Dendele FC, veio a público pedir desculpas pelo ocorrido. O criador de conteúdo reconheceu que o excesso de competitividade e o calor do momento contribuíram para o desentendimento.

Confira os times do 2º Split:

Furia FC: Neymar e Cris Guedes.

G3X FC: Kelvin e Gaules.

Capim FC: Luva de Pedreiro e Jon Vlogs.

Dendele FC: Paulinho O Loko e LuquEt4.

DesimPain: Renato Vicente.

Dibrados FC: Allan Stag e Lucas Tylty.

Fluxo FC: Nobru, Cerol e Toguro.

Funkbol Clube: Mc Hariel, Igão e Michel Elias.

Loud SC: Coringa.

Nyvelados FC: Nyvi Estephan e Falcão.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.