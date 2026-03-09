Jon Vlogs 'assalta' a Kings League: Influenciador recria La Casa de Papel e faz entrada triunfal
Presidente do Capim FC "rouba" talentos da Espanha para buscar o título da liga
- Matéria
- Mais Notícias
Se em "La Casa de Papel" o plano era invadir a Casa da Moeda, na Kings League Brasil o "assalto" aconteceu em Madrid. Durante a primeira janela de transferências de 2026, o influenciador e presidente do Capim FC, Jon Vlogs, arquitetou uma jogada digna de roteiro de TV para marcar o início do segundo split da competição.
Presidente dá voadora em mascote adversário, e confusão marca estreia da Kings League Brasil
Mais Esportes
Futebol 2.0? Saiba como a Kings League conquistou a Geração Z e atraiu gigantes europeus
Mais Esportes
Guia da Kings League: Entenda o ‘futebol de videogame’ criado por Piqué
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Presidente dá voadora em mascote adversário e confusão marca estreia da Kings League Brasil
Em uma referência direta à icônica série espanhola, Jon preparou uma chegada temática para apresentar seus novos "ativos": os espanhóis Álex Guti, Gerard Nolla e Dani Liñares. A brincadeira de "roubar" talentos da terra de Dalí custou um investimento próprio estimado em 60 mil euros (cerca de R$ 320 mil em conversão direta).
A ação começou com a participação de um sósia do "Professor". Dentro de um furgão e trajado com o macacão vermelho, Jon Vlogs seguiu em comboio até o Bar do Capim. Lá, o clima de "resistência" tomou conta com a presença da Terror Capim, a maior torcida organizada da liga.
Com direito a sinalizadores, fogos e o hino da torcida, o presidente cruzou os acessos da Arena Trident, em São Paulo, sob o olhar atento dos fãs e rivais.
— A ideia era brincar com essa história de 'roubar' jogadores da Espanha. A série tem tudo a ver com estratégia e ousadia, que é o que queremos em campo. Ver a galera comprando a ideia é maneiro demais. O Capim vem forte — celebrou Jon Vlogs.
Com os novos reforços internacionais e a moral elevada pela ação cinematográfica, o objetivo de Jon Vlogs é claro: consolidar o Capim FC como a principal potência da Kings League Brasil e levar o troféu para casa.
- Matéria
- Mais Notícias