Lando Norris cita melhora da Ferrari em 2024 e descarta pódio duplo da McLaren no Japão

Escrito por Grande Premio • Publicada em 01/04/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A McLaren teve um de seus melhores fins de semana na temporada passada durante o GP do Japão, quando conseguiu seu primeiro pódio duplo com Lando Norris e Oscar Piastri. Para 2024, no entanto, o piloto britânico acredita que vai ser impossível repetir o bom desempenho, uma vez que além da Red Bull, a Ferrari evoluiu a ponto de se colocar como segunda força do grid.

Depois do grande pacote de atualizações que a McLaren levou para o GP da Áustria, o time liderado por Andrea Stella despontou como segunda força do grid na temporada 2023 da Fórmula 1. Foi graças a esse ganho de performance que a equipe conseguiu, algumas corridas mais tarde, colocar os dois pilotos no pódio do GP do Japão.

Embora Suzuka seja marcada pelos trechos de alta velocidade, característica que favorece o carro da McLaren, Norris acredita que é quase impossível repetir o bom resultado em 2024. Isso porque além de ter de brigar com os carros da Red Bull, como foi no ano passado, a Ferrari também entrou no páreo. Após três etapas, o time de Maranello venceu uma corrida na Austrália, conquistou pódios no Bahrein e na Arábia Saudita, e se coloca como segunda força.

- Acho que Suzuka e Albert Park são circuitos parecidos e são muito velozes. O problema é que a Ferrari melhorou muito a sua velocidade em trechos de alta, e é justamente neste ponto que eles sofriam no ano passado. É por isso que eles avançaram tanto em 2024”, explicou o titular da McLaren.

- Acho que ainda podemos ter um bom fim de semana. Ainda podemos esperar por isso. E eu adoraria dizer que se conseguirmos colocar dois carros no pódio novamente, será um ótimo fim de semana. Mas acho que estamos competindo contra mais dois carros este ano nesses tipos de circuitos, não apenas contra Max Verstappen - finalizou Norris.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, quarta rodada da temporada 2024. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento.