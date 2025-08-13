Brasil supera Coreia do Sul e avança às quartas no Mundial de vôlei Sub-21
A Seleção enfrentará a Argentina nas quartas de final do torneio mundial
O Brasil venceu para a Coreia do Sul na madrugada desta quarta-feira (13) por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/17, pelas oitavas de final do Mundial Sub-21. Com a vitória, equipe brasileira avança de fase e enfrenta a Argentina, em um clássico sul-americano, na quinta-feira (14). A partida está agendada para começar às 23h (de Brasília).
Como foi a fase de grupos?
|Grupo A
|Grupo B
|Grupo C
|Grupo D
Indonésia
China
Itália
Brasil
Argentina
Estados Unidos
Turquia
Japão
Sérvia
México
Egito
Tunísia
Porto Rico
República Dominicana
Polônia
Tailândia
Canadá
Coreia do Sul
Argélia
Chile
Vietnã
Croácia
República Tcheca
Bulgária
Para a fase preliminar, 24 seleções sub-21 foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.
A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22. Com isso, o Brasil passou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo D, para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial.
Enquanto isso, a Argentina se manteve invicto em toda a campanha do Mundial Sub-21. A fase de grupos foi marcada por cinco vitórias em cinco jogos, contra as seleções da Sérvia, Indonésia, Porto Rico, Canadá e Vietnã. Já no mata-mata, as "hermanas" superaram a República Tcheca por 3 sets a 0.
