imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil supera Coreia do Sul e avança às quartas no Mundial de vôlei Sub-21

A Seleção enfrentará a Argentina nas quartas de final do torneio mundial

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 13/08/2025
08:55
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil venceu para a Coreia do Sul na madrugada desta quarta-feira (13) por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/17, pelas oitavas de final do Mundial Sub-21. Com a vitória, equipe brasileira avança de fase e enfrenta a Argentina, em um clássico sul-americano, na quinta-feira (14). A partida está agendada para começar às 23h (de Brasília).

Como foi a fase de grupos?

Grupo AGrupo BGrupo CGrupo D

Indonésia

China

Itália

Brasil

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

Sérvia

México

Egito

Tunísia

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções sub-21 foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando em neles. As melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22. Com isso, o Brasil passou para as oitavas de final na segunda colocação do Grupo D, para enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final do Mundial.

Enquanto isso, a Argentina se manteve invicto em toda a campanha do Mundial Sub-21. A fase de grupos foi marcada por cinco vitórias em cinco jogos, contra as seleções da Sérvia, Indonésia, Porto Rico, Canadá e Vietnã. Já no mata-mata, as "hermanas" superaram a República Tcheca por 3 sets a 0.

Brasil e Japão no Mundial de vôlei Sub-21(Foto: Divulgação Volleyball World)

