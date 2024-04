Skate: SLS APEX tem brasileiro no pódio e medalhista olímpico campeão

O pódio do SLS APEX teve Yuto Horigome em primeiro, Alex Midler em segundo e Felipe Gustavo em terceiro (Foto: Divulgação / SLS)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 11:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O evento inédito da SLS já contou com brasileiro no pódio. O skatista Felipe Gustavo terminou a competição na terceira colocação, enquanto o campeão olímpico Yuto Horigome levou o troféu. No feminino, o domínio japonês se manteve e Liz Akama terminou em primeiro lugar.

Na final masculina, Yuto Horigome liderou de ponta a ponta com um desempenho dominante. O japonês acertou três manobras no "Nine Club" - quando o skatista recebe uma nota 9 ou maior - e encaminhou a sua primeira vitória no SLS desde que conquistou a etapa SLS Tokyo, em agosto de 2023. Horigome, que entrou na competição como favorito nas apostas, correspondeu às expectativas e não deixou dúvidas de que será um dos favoritos a conquistar o SLS Super Crown. Na briga pelo segundo lugar, o americano Alex Midler fez uma manobra de 9,4 pontos na sua última tentativa e garantiu a vice colocação sobre o brasileiro Felipe Gustavo. Embora empatados em pontos, com 27,3, Midler levou a melhor devido ao critério de desempate, que considera a maior pontuação individual de manobras. Felipe Gustavo mostrou seu imenso toda sua categoria e conquistou o terceiro lugar da competição.

Se no masculino o Japão mostrou porque é uma potência no skate, no feminino não foi diferente. A japonesa Liz Akama acertou suas três primeiras manobras (5.0, 5.1, 7.1), o que a consolidou na primeira posição da competição. Nos últimos anos, Akama tem subido constantemente ao pódio e continua a provar que é uma skatista de ponta, rumo à qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A chinesa Zeng Wenhui teve sua primeira participação na SLS desde a final do SLS Super Crown 2022, no Rio de Janeiro. A atleta impressionou os juízes e marcou a segunda maior pontuação da noite na divisão feminina, com 6,5. A americana Poe Pinshon completou o pódio, com notas sólidas consecutivas de 5,0 na terceira e quarta rodadas.

Felipe Gustavo conquistou o terceiro lugar no pódio do SLS APEX (Foto: Andre James Peters e Anthony Acosta)

Os pontos acumulados nos eventos SLS APEX são válidos para a classificação do SLS Championship Tour, determinando a elegibilidade para participação no SLS Super Crown, que acontecerá nos dias 14 e 15 de dezembro, em São Paulo.