Melhor jogador de Futebol de Areia do mundo, Rodrigo Soares se declara ao Flamengo

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 01/04/2024 - 15:10 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Rodrigo, eleito melhor jogador de futebol de areia do mundo, está realizando o sonho de jogar pelo Flamengo. O craque da Seleção Brasileira passa parte da temporada no Kristall, da Rússia, e outra no clube rubro-negro, do qual é torcedor. Em entrevista ao Lance!, ele contou detalhes da relação com o time, uma paixão herdada do pai. Assista acima.