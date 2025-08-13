menu hamburguer
Assista ao vivo Brasil x Coreia do Sul pelas oitavas do Mundial de vôlei Sub-21

Partida é realizada em Surabaya, na Indonésia

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
02:30
Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), às 3h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas oitavas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World. Assista ao vivo abaixo:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.

A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Grupos do Mundial

GGrupo AGrupo BGrupo CGrupo D

#

Indonésia

China

Itália

Brasil

#

Argentina

Estados Unidos

Turquia

Japão

#

Sérvia

México

Egito

Tunísia

#

Porto Rico

República Dominicana

Polônia

Tailândia

#

Canadá

Coreia do Sul

Argélia

Chile

#

Vietnã

Croácia

República Tcheca

Bulgária

Para a fase preliminar24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Elenco do Brasil

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central
  • Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico
Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)
Elenco do Brasil no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

