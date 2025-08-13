Assista ao vivo Brasil x Coreia do Sul pelas oitavas do Mundial de vôlei Sub-21

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul nesta quarta-feira (13), às 3h (de Brasília), em Surabaya, na Indonésia, pelas oitavas de final do Mundial Feminino Sub-21 de Vôlei. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World. Assista ao vivo abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Seleção venceu as quatro primeiras partidas, Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todas por 3 sets a 0, mas acabou sendo derrotada pela seleção japonesa na última terça por 3 a 1, com parciais de 24/26, 25/17, 25/22 e 25/22.

A Coreia do Sul, por sua vez, foi superada pelos Estados Unidos e pela China, mas venceu a República Dominicana e a Croácia, garantindo o terceiro lugar.

continua após a publicidade

Brasil e Tailândia no Mundial Sub-21 de Vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

Grupos do Mundial

G Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D # Indonésia China Itália Brasil # Argentina Estados Unidos Turquia Japão # Sérvia México Egito Tunísia # Porto Rico República Dominicana Polônia Tailândia # Canadá Coreia do Sul Argélia Chile # Vietnã Croácia República Tcheca Bulgária

Para a fase preliminar, 24 seleções foram divididas em quatro grupos com seis equipes em cada. A disputa é por pontos corridos, com cada equipe jogando cinco partidas. A primeira fase acontece em cinco dias, com todas as seleções jogando entre si no msmo grupo. As quatro melhores seleções avançam para as oitavas de final. As duas últimas dos grupos disputam os playoffs para as posições de 17º a 24º.

Elenco do Brasil

Amanda - Levantadora

Ana Berto - Levantadora

Larissa - Oposta

Isa - Ponteira

Rebeca - Oposta

Aline - Ponteira

Luana - Central

Helena - Ponteira

Vittoria - Ponteira

S. Will - Líbero

Palhano - Central

Giovana - Central

Wagner Luiz Coppini Fernandes - técnico