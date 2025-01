Djokovic leva 16 aces de Opelka e é eliminado de Brisbane

Após duas grandes partidas, Novak Djokovic, sétimo do mundo, foi surpreendido, nesta sexta-feira (3), nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, evento sobre o piso duro com premiação total de US$ 760 mil.

Djokovic foi derrotado pelo gigante americano Reilly Opelka, ex-top 20 e atual 293º, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (8/6) 6/3 após 1h40min de duração na quadra central.

O sérvio vinha de triunfos confortáveis sobre Rinky Hijikata e Gael Monfils, ambos com um duplo 6/3, mas experimentou a potência do saque de Opelka que disparou 16 aces. Nole só teve uma oportunidade de quebra na partida toda enquanto que Opelka converteu uma das cinco e que foi decisiva, assim como sua atuação no momento mais importante do tie-break do primeiro set. Opelka sacou incríveis 77% do primeiro serviço ao longo de toda a partida.

Djokovic fez seu primeiro torneio desde outubro do ano passado quando foi finalista do Masters 1000 de Xangai, na China, e agora se reúne com Andy Murray estreando a parceria técnica para a disputa do Australian Open que começa no dia 12.

Reilly Opelka em Brisbane, na Austrália (Foto: William WEST / AFP)

Opelka faz duelo de sacadores contra Giovanni Perricard, algoz de Nick Kyrgios e que passou pelo tcheco Jakub Mensik por 7/5 7/6 (7/5).

A última derrota de Djokovic para um tenista americano havia sido em Wimbledon, em 2016, há oito anos, seis meses e oito dias, diante de Sam Querrey. Ele tinha 34 vitórias consecutivas contra jogadores americanos até aqui.