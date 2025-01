João Fonseca comemora título e leva confiança para o Australian Open

O carioca João Fonseca comemorou, como não poderia deixar de ser, seu primeiro título em 2025, o Challenger de Camberra, na Austrália, conquistado na madrugada deste sábado e busca chegar com confiança para o quali do Australian Open.

O brasileiro marcou um duplo 6/4 sobre o qualifier, 202º colocado, que vinha de onze vitórias consecutivas:

— O jogo foi bom, foi a primeira vez que eu joguei com o Ethan Quinn. Ele tem um jogo difícil, é um bom sacador e também teve o lado um pouco de nervosismo da partida, de jogar uma fina. Ele também tinha a questão de vitórias consecutivas, então eu sabia que seria um jogo difícil, mas consegui adaptar super bem. Consegui ir muito bem nos meus games de saque, não tive nenhum breakpoint. (Fui) Tentando fazer ele se esforçar mais para fazer os games de saque e, quando desse algumas brechas, pegar as oportunidades. Foi isso que eu fiz, feliz com o resultado de hoje, feliz com a semana — disse João Fonseca.

O início da temporada de Fonseca tem, segundo ele próprio, total convergência com o planejado por sua equipe:

— (Estou) Muito feliz de estar fazendo dez vitórias consecutivas, boas semanas consecutivas. Acho que isso era uma das metas desse ano, fazer boas semanas consecutivas, com bons resultados. Não ir mesclando, não ir tendo altos e baixos, e sim tendo uma consistência — afirmou João.

João Fonseca em ação na Austrália (Foto: Divulgação)

De Camberra, Fonseca vai direto para a disputa do qualificatório do primeiro Grand Slam do ano, o Australian Open, e está confiante.

— É partir amanhã para Melbourne, obviamente desgastado com a semana, mas estou muito bem fisicamente, acreditar nisso. Estou viajando com o fisioterapeuta e tenho me sentido muito bem durante as partidas. E vamos com tudo, acho que levar essa confiança dos últimos jogos, dos dois últimos torneios, para a Melbourne, para furar esse quali e talvez ir bem na chave principal — disse motivado.

O sorteio do quali do Australian Open será neste domingo. A fase prévia começa já na segunda-feira, noite de domingo no horário brasileiro.