João Fonseca segue embalado, derruba top 100 e busca o título em Camberra

João Fonseca, número 145 do mundo e jovem de 18 anos, segue super embalado. Na madrugada desta sexta-feira (3), ele atingiu a decisão em Camberra, na Austrália, torneio challenger 125, no piso duro.

O carioca teve mais uma atuação dominante para superar o 99º do mundo e sexto favorito, o britânico Jacob Fearnley, por 2 sets a 0 com um duplo 6/3 após 1h13min de duração na quadra central.

Fonseca emplaca sua nona vitória consecutiva. Ele vem de título emblemático do NextGen Finals, em Jeddah, na Arábia Saudita, igualando feitos de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, únicos vencedores do evento aos 18 anos. Agora são mais quatro triunfos no torneio australiano que abre a temporada.

João decide, neste sábado, às 2 da madrugada, o troféu do evento contra o qualifier americvano Ethan Quinn, de 20 anos, 202º, que passou pelo mesmo placar sobre o espanhol Martin Landaluce, 151º. O duelo será inédito.

Fonseca tem um título de challenger, em Lexington, nos EUA, em agosto passado, da categoria 75, e busca, portanto, seu maior troféu.

O jogo

O duelo começou equilibrado com saques confirmados até a quebra do brasileiro no sexto game. Ele abriu 5 a 2, salvou um 0/30 e fechou por 6/3 com belo serviço no corpo. Fonseca quebrou no quinto game, abriu 4 a 2 e teve gana para salvar um break no oitavo game, confirmando para 5 a 3. Ele fez um game incrível para fechar o jogo na devolução com nova quebra, vibrando muito.