A Kings League Brasil começa neste sábado, diretamente de Guarulhos, e reunirá 10 equipes com donos para lá de badalados. Dentre eles, Neymar, Ludmilla e Kelvin, que foi eleito MVP da Kings World Cup Nations (Copa do Mundo da Kings League) vencida pelo Brasil, em janeiro. O Lance! te conta tudo sobre o torneio, que atrai as atenções de todos os fãs de futebol 7 do mundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que é a Kings League

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

continua após a publicidade

➡️Kings League chega ao Brasil como referência na ‘nova era’ do futebol

Chegada ao Brasil

A liga brasileira foi criada após a Copa do Mundo ser vencida pelo Brasil, que teve o comando de Kaká, Neymar, Cris Guedes e Gaules, um dos principais streamers do Brasil e presidente do clube G3X, um dos clubes da Kings League Brasil, no início do ano. Ela terá a participação de 10 times.

Quando começa a Kings League Brasil?

A Kings League Brasil vai começar com uma rodada dupla em, 29 e 31 de março, na Arena Kings League, em Guarulhos. A terceira rodada será disputada em abril. Os valores de ingresso para assistir ao torneio variam de R$ 36,75 a R$ 73,50.

continua após a publicidade

➡️Kings League: entenda o que é, como surgiu e as regras do torneio criado por Piqué

Clubes e seus presidentes

G3X: Gaules e Kelvin Oliveira (melhor jogador da modalidade no mundo) Fúria: Neymar Jr. e Cris Guedes Nyvelados: Nyvi Estephan (streamer e principal apresentadora de eSports do País) Real Elite: Ludmilla (cantora) e Allan Stag (streamer) Capim: Jon Vlogs (criador de conteúdo sobre lifestyle, viagens e desafios) e Luva de Pedreiro (influenciador) Desimpedidos: Toguro (influenciador e ex-fisioculturista) e Yuri Brida (ex-jogador profissional de Free Fire) Dendele: Paulinho Loko (streamer) e Luqueta (streamer) Fluxo: NoBru (ex-jogador profissional de Free Fire) e Cerol (streamer) Funkbol: Kond (produtor musical), Michel Elias (comediante) e MC Hariel (cantor e streamer) Loud: Victor Coringa (streamer)

Primeiros jogos da Kings League Brasil

Rodada 1 - 29 de março

Nyvelados FC x Desimpedidos Dendele x Furia Capim x Funkbol Loud x Fluxo G3X x Real Elite

Rodada 2 - 31 de março

Dendele x Fluxo Loud x Nyvelados Furia x Real Elite Desimpedidos x Funkbol G3X x Capim

Rodada 3 - 7 de abril

Real Elite x Loud G3X x Funkbol Desimpedidos x Fluxo Dendele x Capim Fúria x Nyvelados

Kings League Brasil começa neste sábado com rodada dupla (Foto: Reprodução)

Regulamento

As regras do torneio incluem partidas de dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, e a introdução de jogadores adicionais a cada minuto.

"Armas secretas" podem ser utilizadas pelos treinadores para influenciar o jogo, e os presidentes dos times, muitos dos quais são figuras renomadas ou influenciadores digitais, têm a oportunidade de entrar em campo para cobrar pênaltis: o “Pênalti do Presidente”.

Entre os participantes notáveis da Kings League estão os ex-goleiros Buffon e Iker Casillas, o jogador James Rodríguez e o streamer Gaules, que representou a seleção brasileira. Kaká, que não preside nenhuma equipe, é o embaixador da liga no País.

Há outras dinâmicas que podem ser assumidas pelos treinadores, como shoot-outs ou gols com valor dobrado, por exemplo. Se a partida estiver empatada, entra em campo uma bola dourada, que sinaliza o gol de ouro. Já em uma situação de vantagem para um dos times, entra a bola vermelha, que simboliza que todos os gols valerão o dobro.

Onde assistir

Todos os jogos da Kings League Brasil terão transmissão ao vivo na plataforma Twitch. No entanto, em parceria com a FURIA, equipe de Neymar e Cris Guedes, o Podpah criou a MadHouse TV, um novo canal de transmissão de eventos esportivos na internet.