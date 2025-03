Neymar acompanha treino para ‘jogo de R$ 50 mil’ da Kings League

A equipe Fúria, da King League, treinou na manhã deste sábado (22) com a presença ilustre de Neymar. O camisa 10 do Santos marcou presença na atividade do time antes da partida de estreia na na competição, que vale R$ 50 mil. Ele esteve ao lado do amigo Cris Guedes, com quem divide o status de presidente da organização.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A primeira partida da Fúria no torneio ganhou um peso maior durante a realização do "draft" do torneio. Em evento realizado no último dia 24 de fevereiro, Cris Guedes apostou R$ 50 mil reais com os presidentes Paulinho o Loko e LuqEt4, do Dendele FC. As duas equipes se enfrentam na rodada de estreia da Kings League Brasil no próximo sábado (29), em São Paulo.

Para conseguir concluir a meta estabelecida pelo presidente, os jogadores da Fúria tiveram a presença de Neymar nos treinos. O camisa 10 do Santos apareceu no local em imagens divulgadas por Cris Guedes, no Instagram. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Neymar em treino da Fúria, equipe da Kings League Brasil, ao lado de Cris Guedes (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Kings League: entenda o que é, como surgiu e as regras do torneio criado por Piqué

Kings League Brasil

O torneio de Fut 7 divulgou na última segunda-feira (17), o calendário oficial para a estreia do torneio no Brasil. Conforme divulgado, as rodadas inicias da competição vão acontecer entre os dias 29 de março e 5 de maio. Todas as partidas terão a cidade de São Paulo como sede.

A Kings League, fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, tem se destacado no cenário mundial do futebol society. Desde a criação, o torneio respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.