A Kings League, fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, tem se destacado no cenário mundial do futebol society, especialmente com a realização da Kings World Cup Nations 2025. O torneio reúne atletas profissionais, ex-jogadores e streamers e tem premiação de US$ 1 milhão.

➡️Brasil x Colômbia: onde assistir à final da Kings League

A grande decisão será entre Brasil e Colômbia, neste domingo, às 14h15 (de Brasília), no Allianz Stadium, estádio da Juventus. Twitch (live streaming), CazéTV e Gaules (YouTube) e do Disney + (streaming) farão a transmissão. ➡️Clique para assistir no Disney+

O que é a Kings League

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

- Noventa minutos se tornaram muito tempo, e, às vezes, uma partida pode terminar 0-0. Conhecíamos criadores de conteúdo, então decidimos combinar os dois mundos - explicou Oriol Querol, CEO da liga, ao The Athletic.

Regras da Kings League

As regras do torneio incluem partidas de dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, e a introdução de jogadores adicionais a cada minuto.

"Armas secretas" podem ser utilizadas pelos treinadores para influenciar o jogo, e os presidentes dos times, muitos dos quais são figuras renomadas ou influenciadores digitais, têm a oportunidade de entrar em campo para cobrar pênaltis.

Entre os participantes notáveis da Kings League estão os ex-goleiros Buffon e Iker Casillas, o jogador James Rodríguez e o streamer Gaules, que representou a seleção brasileira.

A competição é transmitida por várias plataformas, incluindo ESPN, Disney+, YouTube e Twitch, além dos canais oficiais da Kings League e dos streamers participantes, atraindo uma audiência jovem e diversificada.