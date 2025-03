Neymar é um dos presidentes da Fúria no torneio da Kings League Brasil de 2025. O time, que contará com a presença ilustre do craque, também terá um ex-jogador do Santos no elenco formado através do draft, realizado no último dia 24 de fevereiro. Trata-se de João Pelegrini, de 27 anos.

O jogador, assim como Neymar, é formado nas categorias de base do Santos. No CT Rei Pelé, ele atuou pelo juniores do Alvinegro durante os nove até os 17 anos. Contudo, não teve grande destaque no futebol profissional brasileiro.

Após a passagem pelas categorias de base do Santos, João Pelegrini se mudou ainda muito novo para a Europa. No Velho Continente, ele acumulou passagens pelo futebol português e italiano. O clube de maior destaque foi o Genoa, da Itália, onde atuou pelo sub-20.

Neymar e João Pelegrini em draft da Kings League Brasil 2025 (Foto: Reprodução/Instagram)

Kings League Brasil

A Kings League, fundada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, tem se destacado no cenário mundial do futebol society, especialmente com a realização da Kings World Cup Nations 2025. Agora, o torneio, que adota um formato de futebol mais curto e emocionante chegou ao Brasil neste ano.

A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única. As regras do torneio incluem partidas de dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, e a introdução de jogadores adicionais a cada minuto.

"Armas secretas" podem ser utilizadas pelos treinadores para influenciar o jogo, e os presidentes dos times, muitos dos quais são figuras renomadas ou influenciadores digitais, têm a oportunidade de entrar em campo para cobrar pênaltis.