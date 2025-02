Victor Wembanyama deve ficar fora do restante da temporada da NBA. O jogador teve uma trombose venosa profunda no ombro direito e vai desfalcar o San Antonio Spurs. A informação foi dada pelo jornalista Shams Charania da “ESPN” americana.

A informação foi confirmada pelo clube. O comunicado do San Antonio Spurs afirma que a “a condição foi descoberta quando Wembanyana voltou para San Antonio depois do All-Star Game, em São Francisco. É esperado que Wembanyama perca o restante da temporada 2024-25".

Victor Wembanyama, jogador do San Antônio Spurs (Foto: Garrett Ellwood / AFP)

Wembanyama entrou na lista de dúvidas do San Antônio Spurs, nesta quinta-feira (20), para o jogo com o Phoenix Suns, em Austin (a equipe mudou a sede para dois jogos). Em comunicado, a equipe informou que o francês estava doente, mas não detalhava a situação médica do jogador.

Victor Wembanyama esteve presente em 46 jogos do Spurs, sendo titular em todos. O jogador tem média de 24.3 pontos e 11 rebotes nesta temporada. Vice-campeão olímpico com a França, ele foi eleito o calouro do ano na última temporada da NBA.