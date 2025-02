Apesar do desejo de muitos fãs, Kevin Durant vetou um possível retorno ao Golden State Warriors. O veterano marcou uma das maiores épocas da franquia, quando foi campeão das temporadas 2016-2017 e 2017-2018. Em entrevista à Malika Andrews, da ESPN americana, na última terça-feira (18), explicou os motivos por não querer voltar.

- As pessoas falam loucamente sobre mim o tempo todo. Essa não é a razão pela qual eu não queria voltar, eu só não queria ser negociado no meio da temporada. Não foi nada contra o meu tempo com os Warriors, ou ouvi dizer porque não gosto de Draymond (Green). No final do dia, eu simplesmente não queria me mudar e queria ver isso com minha equipe em Phoenix e ver o que poderíamos fazer no resto desta temporada. Estou feliz por ainda estar lá - disse Durant.

O experiente ala-pivô também ressaltou que não pediu nenhuma troca ao Phoenix Suns. A chegada de Kevin Durant ao Arizona aconteceu no meio da temporada 2023 e, segundo ele, não estava pronto para outra mudança em meio de temporada.

Na atual edição da NBA, Kevin Durante acumula médias de 27,3 pontos, 6,0 rebotes, 4,2 assistências, 0,9 roubos de bola e 1,4 bloqueios em 36,5 minutos por noite. No quesito eficiência, aos 36 anos, o jogador soma 53,2% nos arremessos de quadra e 40,4% da linha de três pontos.

Apesar dos números interessantes de Durant, o Phoenix Suns faz uma campanha aquém do que se esperava na atual temporada da NBA. A franquia é apenas a 11ª colocada na Conferência Oeste, com uma campanha de 26 vitórias e 28 derrotas. Caso a temporada regular acabasse hoje, o time estaria fora dos playoffs de 2024/25.

