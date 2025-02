Pai de estrelas da NBA tem pé amputado

LaVar Ball, o pai das estrelas da NBA LaMelo, Lonzo e do cantor LiAngelo Ball, teve seu pé amputado, segundo o jornal "TMZ". O patriarca da família sofreu de sérios problemas médicos e precisou fazer a operação. Ainda segundo o jornal, nenhum detalhe das condições, tanto do empresário, quanto da cirurgia foram revelados.

Segundo o jornal, LaVar Ball, apesar de passar pelo difícil procedimento de ter parte da perna amputada, está bem e vem mantendo o bom humor e as boas vibrações. O patriarca da família Ball é criador da marca Big Baller Brand, uma empresa americana que projeta, fabrica e vende roupas esportivas, com ênfase no basquete. Os seus filhos, três estrelas muito famosas no meio do basquete, foram os embaixadores da marca.

LaVar Ball sorrindo após passar por operação de amputação de parte da perna (Divulgação/X)

Quem é LaVar Ball?

Empresário e pai de grandes estrelas, LaVar Ball fez seu nome em meio a falas polêmicas e tendenciosas sobre seus filhos. O homem de 57 anos já chegou a afirmar que seu filho Lonzo seria melhor que Stephen Curry, e que ele seria como Magic Johnson, mas com a habilidade de bola de três mais afiada. Tudo isso serviu para alimentar o hype de Lonzo Ball, que foi selecionado na segunda escolha do draft de 2017 pelos Lakers.

- Meus meninos vão ser melhores que Jordan... Não vão mudar a Liga, vão mudar o jogo - afirmou LaVar Ball sobre seus filhos.

Lonzo, seu filho mais velho, chegou a liga com grandes expectativas, mas não conseguiu corresponder as grandes projeções de seu pai na liga. Mais tarde, o armador chegou a romper relações com seu pai, afirmando que não mantinha mais contato com ele, por meio do reality show estrelado pela família "Ball in the Family".

Família Ball no basquete

Seus filhos Lonzo, LiAngelo e LaMelo eram grandes astros do basquete colegial nos Estados Unidos. Os clipes e vídeos dos atletas jogando juntos eram sempre viralizados e acumulando grandes visualizações.

O armador Lonzo Ball chegou à NBA com grandes expectativas, porém, conviveu com lesões em sua carreira. O jogador teve muitas dificuldades acerca de seu arremesso, porém, conseguiu evoluir e se tornar um bom jogador de rotação. Lonzo foi o MVP da Summer League de 2017, torneio de calouros da NBA, e também foi selecionado para o segundo time ideal dos calouros do mesmo ano.

Lonzo, pelo Chicago, Bulls e LaMelo Ball, pelo Charlotte Hornets, duelando pela NBA (Divulgação/X/@chicagobulls)

O filho do meio, LiAngelo Ball, também tinha grande expectativas, sobretudo do seu pai, que sempre fez questão de encher a bola de seus filhos. Porém, LiAngelo não correspondeu e foi o único filho a não entrar na NBA. O jogador também acumulou polêmicas e chegou a ser preso por furto em uma viagem à China.

O mais novo da família, LaMelo Ball, foi o único que fez jus ao que LaVar Ball afirmava. O jogador foi cotado para a primeira colocação no draft de 2020, mas acabou sendo selecionado na terceira. LaMelo foi para o Charlotte Hornets e foi eleito o calouro do ano, além de ter sido eleito para o primeiro time ideal dos calouros. Seu sucesso não terminou por aí e em 2022, o jogador participou do jogo das estrelas da NBA.