Kamilla Cardoso bate recorde em vitória do Chicago Sky na WNBA

A brasileira Kamilla Cardoso anotou 27 pontos e bateu o recorde pessoal de maior pontuação em um jogo nesta terça-feira (24), na vitória do Chicago Sky sobre o Los Angeles Sparks por 97 a 86, pela WNBA, na Wintrust Arena. A pivô também contribuiu com sete rebotes, além de marcar a primeira bola de três pontos na liga. Assista ao recorde abaixo:

Recorde da atleta

Em grande partida, Kamilla Cardoso foi a principal jogadora do Chicago na vitória da equipe na temporada regular em 2025/26. Ela anotou 27 pontos e ultrapassou sua própria marca pessoal na WNBA. Em maio, a brasileira marcou 23 pontos.

Na atual temporada, Kamilla tem média de 11,6 pontos, 6,6 rebotes e 1,6 assistências.

Kamilla Cardoso na WNMA

A mineira de 2,01 metros teve um ano de estreia brilhante pela maior liga de basquete feminino do mundo. Mesmo não chegando aos playoffs com o Chicago Sky, Kamilla se tornou a brasileira com mais duplos-duplos (7) em uma única temporada.

Kamilla, de 23 anos, foi a terceira escolha do Draft de 2024, após defender a Universidade da Carolina do Sul e se sagrar campeã da NCAA feminina como MVP da final.

Kamilla Cardoso em ação pelo Chicago Sky na WNBA (Foto: Geoff Stellfox/AFP)

Como caloura em Syracuse, Kamila foi pivô titular do time e teve média de 13,6 pontos, oito rebotes e 2,7 bloqueios por jogo, tornando-se a primeira jogadora na história do programa a ganhar o prêmio de Calouro do Ano da Atlantic Coast Conference (ACC).

Ainda em 2023, Kamilla teve média de 9,8 pontos e 8,5 rebotes por jogo e venceu o prêmio de Sexta Mulher do Ano da SEC (Southeastern Conference), já pela Universidade de South Carolina. Atualmente, a atleta também defende a Seleção Brasileira.