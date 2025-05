Kevin Durant troca farpas com torcedor da NBA: ‘Crie suas regras’

Após uma temporada decepcionante, Kevin Durant voltou a ser objeto de possíveis movimentações durante a offseason da NBA. A suposta troca do ala, no entanto, gerou comentários negativos de torcedores da liga norte-americana de basquete. Em um das opiniões compartilhadas, o jogador aproveitou para rebater a publicação com sua conta no X (antigo Twitter). Vale relembrar que o Phoenix Suns terminou em 11ª colocação da Conferência Oeste e ficou de fora dos playoffs.

A interação aconteceu a partir de uma postagem do jornalista Evan Sidery, da "Forbes", que compartilhou a informação de Shams Charania sobre o mútuo interesse entre San Antonio Spurs e Kevin Durant. Com o novo rumor, um torcedor destacou que a nova franquia seria a quinta do jogador, o que o tiraria da discussão de "top-15 melhores de todos os tempos". O ala, por sua vez, aproveitou para "zombar" da fala do fã no X (antigo Twitter).

— Seria a quinta franquia que Kevin Durant se junta. Não dá para ser um dos 15 melhores jogadores de todos os tempos se você jogou em 5 franquias. Vencedores constroem dinastias. Eles não abandonam o barco toda vez que há um sinal de dificuldade — escreveu o torcedor.

— Como eu sempre digo! Crie suas próprias regras e organize este mundo de fantasia da NBA do jeito que você quiser. Aproveite a lista dos 15 melhores — rebateu Durant.

Não é a primeira vez que as opiniões são negativas em relação às trocas em que KD está em envolvido. Com uma fama de "paneleiro", Durant foi fortemente criticado durante sua saída do Oklahoma City Thunder, onde havia sido draftado, para se juntar ao elenco do Brooklyn Nets. Assim como sua ida ao Golden State Warriors.

Potencial destino de Kevin Durant

A princípio, o jornalista Shams Charania, da ESPN, colocou em jogo a necessidade do Suns de se desfazer de Kevin. O detalhe curioso é que a franquia tentou negociar o ala na trade deadline, mas o jogador preferiu ficar para lutar em função da classificação aos playoffs. Por sua vez, o Houston Rockets surge como grande favorito na briga pelo veterano.

Essa franquia, certamente, tem grandes decisões a tomar nos próximos meses. Então, a saída de Budenholzer é só o início de mudanças profundas. O elenco deve passar por alterações significativas e tudo começa por Kevin. Eu soube que o time trabalhará com os representantes do ala para recolocá-lo em um novo time nas férias. A situação vai avançar assim que o mercado da liga reabrir - informou o jornalista.

Apesar de nenhum martelo ter sido batido, Brian Windhorst, também da ESPN, abriu o leque de possibilidades para Kevin Durant. Segundo ele, o Minnesota Timberwolves, Miami Heat, New York Knicks, Houston Rockets e San Antonio Spurs estariam interessados no craque. Porém, nenhuma documentação foi colocada na mesa do Suns.