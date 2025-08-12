menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Pan Júnior: provas do Brasil nesta terça, horários e onde assistir

Brasil lidera o quadro de medalhas

Terça-feira tem mais finais da natação
imagem cameraTerça-feira tem mais finais da natação (Foto: Felipe Zanca / Panam Sports Via Xpress Media)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 12/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

PARAGUAI - Os atletas do Brasil voltam a competir nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, pela segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição multiesportiva reúne os atletas mais promissores das Américas em busca de medalhas e de vagas para o Pan de Lima 2027. O Lance! lista abaixo os eventos da delegação brasileira no dia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Resumão do Pan Júnior: Brasil é absoluto no skate; judô e natação voltam a brilhar

Judô, natação e remo, que têm contribuído com a liderança do Brasil no quadro de medalhas, seguem com disputas de finais nesta terça-feira (12). Nos esportes coletivos, as seleções brasileiras marcam presença no handebol, vôlei e hóquei sobre grama.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção têm transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.

continua após a publicidade

➡️Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro

Seleção feminina de vôlei entra em quadra pelo Pan Júnior
Seleção feminina de vôlei entra em quadra pelo Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/ COB)

Confira os horários e jogos do Brasil nesta terça (12) nos Jogos Pan-Americanos Júnior

BADMINTON - SEMIFINAL

  • 17H40 - DEIVID SILVA (BRA) X ADRIANO AGUIRRE (PER)
  • 18H20 - JULIANA VIEIRA (BRA) X ELLA LIN (EUA)
  • 19H40 - DAVI SILVA/ JULIANA VIEIRA (BRA) X ZICHENG ZU/ ELLA LIN (EUA)

ESGRIMA

  • 9H - GIORGIO FUMAGALLI (BRA) x DARICK GALICIA (MEX) - FLORETE
  • 9H15 - ANA BEATRIZ FRAGA (BRA) x MAGDY CANALES (HON) - SABRE
  • 11H10 - INÍCIO DAS OITAVAS DE FINAL

GINÁSTICA DE TRAMPOLIM

  • 9H30 - TRAMPOLIM SINCRONIZADO - JULIA ROCHA / MARIA LUIZA MARCANTE
  • 10H - TRAMPOLIM SINCRONIZADO - GABRIEL SOUSA / WALLACE CELESTINO
  • 16H - FINAL INDIVIDUAL - GABRIEL SOUSA, WALLACE CELESTINO
  • 16H30 - FINAL INDIVIDUAL - MARIA LUIZA MARCANTE

GINÁSTICA RÍTMICA

  • 11H30 - INDIVIDUAL MAÇAS - CLASSIFICATÓRIA - SARAH MOURÃO, BEATRIZ VIEIRA
  • 11H30 - INDIVIDUAL FITA - CLASSIFICATÓRIA - SARAH MOURÃO, BEATRIZ VIEIRA
  • 11H35 - FINAL INDIVIDUAL GERAL
  • 18H - CONJUNTO - FINAL
  • 18H - CONJUNTO 5 MAÇAS - PRELIMINAR

HANDEBOL

  • 11H30 - BRASIL X ARGENTINA

HÓQUEI SOBRE GRAMA

  • 19H30 - BRASIL X PARAGUAI

JUDÔ

  • 10H30 - ATÉ 90KG - QUARTAS DE FINAL - JESSE JAMES BARBOSA (BRA) x EDGAR BENITEZ (PAR)
  • 10H40 - ATÉ 78KG - QUARTAS DE FINAL - DANDARA CAMILLO (BRA) x MARIA PESANTEZ (ECU)
  • 10H50 - ATÉ 100KG - QUARTAS DE FINAL - GUSTAVO MILANO (BRA) x GUSTAVO CAÑIZALEZ (VEN)
  • 11H - ACIMA DE 78KG - QUARTAS DE FINAL - ANA SOARES (BRA) x MARIELIN GOMEZ (DOM)
  • 11H05 - ACIMA DE 100KG - QUARTAS DE FINAL - ANDREY COELHO (BRA) x VALENTINO VALDIVIA (PER)
  • 11H15 - INÍCIO DAS SEMIFINAIS
  • 15H10 - INÍCIO DAS FINAIS

NATAÇÃO

  • 9H11 - 100M LIVRE FEMININO - PRELIMINAR - BEATRIZ BEZERRA, STEPHANIE BALDUCCINI
  • 9H13 - 100M LIVRE MASCULINO - PRELIMINAR - PEDRO DE ANDRADE, GUILHERME CARIBÉ
  • 9H28 - 200M PEITO FEMININO - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY, AGATHA AMARAL
  • 9H41 - 200M PEITO MASCULINO - PRELIMINAR - GUILHERME CAMOSSATO
  • 9H52 - 100M COSTAS FEMININO - PRELIMINAR - JULIA KARLA GOES, SOPHIA MARQUES
  • 10H03 - 100M COSTAS MASCULINO - PRELIMINAR - SAMUEL LOPES
  • 10H20 - REVEZAMENTO 4X100 MEDLEY MISTO
  • 11H08 - 800M LIVRE MASCULINO - STEPHAN STEVERINK
  • 18H - INÍCIO DAS FINAIS

REMO

  • 8H - SINGLE SCULL MASCULINO - MARCELO DE ALMEIDA
  • 8H30 - DOUBLE SCULLS FEMININO - FINAL - JENNIFER DA SILVA / LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO
  • 8H45 - COXLESS PAIR FEMININO - ANA JULIA FERREIRA / MARIA DO CARMO FUHRMANN
  • 10H15 - SINGLE SCULL MASCULINO REPESCAGEM
  • 10H45 - EQUIPE FEMININO FINAL

SQUASH

  • 10H - SEMIFINAL INDIVIDUAL FEMININO - LAURA SILVA (BRA) x MARIA FALCONI (ECU)
  • 18H - FINAL

TÊNIS

  • 13H30 - INDIVIDUAL MASCULINO - VICTOR DE LIMA (BRA) x LEONARDO SUAREZ (BOL)
  • 17H - DUPLA MISTA - OITAVAS DE FINAL - GUSTAVO ALBIERI/ NATHALIA TOURINHO X DAYANARA VELASCO/ OLIVER SOLIS (BOL)

TIRO COM ARCO COMPOSTO

  • 11H02 - FINAL INDIVIDUAL - RAFAEL MOREIRA (BRA) x LOT MENDEZ (MEX)

TIRO COM ARCO RECURVO

  • 14H06 - EQUIPE FEMININA FINAL - ISABELLE PEREIRA/ SOPHIA PINHEIRO X NAOMI AGUILAR/ ANGELA RUIZ (MEX)
  • 14H50 - EQUIPE MASCULINA FINAL - LEONARDO OLIVEIRA/ MIGUEL DOS SANTOS X IAN ALLEN/ CHRISTIAN GARCIA (GUA)
  • 15H12 - INDIVIDUAL FEMININO - SOPHIA PINHEIRO (BRA) x ALMA PUEYO (ARG)
  • 15H26 - INDIVIDUAL FINAL - ISABELLE PEREIRA (BRA) x JANNA HAWASH (CAN)

TIRO ESPORTIVO

  • 8H30 - TRAP CLASSIFICATÓRIA - ELLEN DA SILVA / HUSSEIN DARUICH (BRA)
  • 8H30 - PISTOLA DE AR CLASSIFICATÓRIA - ANA SILVA / CAIO DE ALMEIDA (BRA)
  • 11H30 - FINAL PISTOLA DE AR
  • 13H15 - FINAL TRAP
  • 16H30 - FINAL CARABINA DE AR

VÔLEI

  • 17H30 - BRASIL X REPÚBLICA DOMINICANA

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias