Pan Júnior: provas do Brasil nesta terça, horários e onde assistir
Brasil lidera o quadro de medalhas
PARAGUAI - Os atletas do Brasil voltam a competir nesta terça-feira (12), em Assunção, no Paraguai, pela segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição multiesportiva reúne os atletas mais promissores das Américas em busca de medalhas e de vagas para o Pan de Lima 2027. O Lance! lista abaixo os eventos da delegação brasileira no dia.
➡️Resumão do Pan Júnior: Brasil é absoluto no skate; judô e natação voltam a brilhar
Judô, natação e remo, que têm contribuído com a liderança do Brasil no quadro de medalhas, seguem com disputas de finais nesta terça-feira (12). Nos esportes coletivos, as seleções brasileiras marcam presença no handebol, vôlei e hóquei sobre grama.
Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção têm transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.
➡️Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro
Confira os horários e jogos do Brasil nesta terça (12) nos Jogos Pan-Americanos Júnior
BADMINTON - SEMIFINAL
- 17H40 - DEIVID SILVA (BRA) X ADRIANO AGUIRRE (PER)
- 18H20 - JULIANA VIEIRA (BRA) X ELLA LIN (EUA)
- 19H40 - DAVI SILVA/ JULIANA VIEIRA (BRA) X ZICHENG ZU/ ELLA LIN (EUA)
ESGRIMA
- 9H - GIORGIO FUMAGALLI (BRA) x DARICK GALICIA (MEX) - FLORETE
- 9H15 - ANA BEATRIZ FRAGA (BRA) x MAGDY CANALES (HON) - SABRE
- 11H10 - INÍCIO DAS OITAVAS DE FINAL
GINÁSTICA DE TRAMPOLIM
- 9H30 - TRAMPOLIM SINCRONIZADO - JULIA ROCHA / MARIA LUIZA MARCANTE
- 10H - TRAMPOLIM SINCRONIZADO - GABRIEL SOUSA / WALLACE CELESTINO
- 16H - FINAL INDIVIDUAL - GABRIEL SOUSA, WALLACE CELESTINO
- 16H30 - FINAL INDIVIDUAL - MARIA LUIZA MARCANTE
GINÁSTICA RÍTMICA
- 11H30 - INDIVIDUAL MAÇAS - CLASSIFICATÓRIA - SARAH MOURÃO, BEATRIZ VIEIRA
- 11H30 - INDIVIDUAL FITA - CLASSIFICATÓRIA - SARAH MOURÃO, BEATRIZ VIEIRA
- 11H35 - FINAL INDIVIDUAL GERAL
- 18H - CONJUNTO - FINAL
- 18H - CONJUNTO 5 MAÇAS - PRELIMINAR
HANDEBOL
- 11H30 - BRASIL X ARGENTINA
HÓQUEI SOBRE GRAMA
- 19H30 - BRASIL X PARAGUAI
JUDÔ
- 10H30 - ATÉ 90KG - QUARTAS DE FINAL - JESSE JAMES BARBOSA (BRA) x EDGAR BENITEZ (PAR)
- 10H40 - ATÉ 78KG - QUARTAS DE FINAL - DANDARA CAMILLO (BRA) x MARIA PESANTEZ (ECU)
- 10H50 - ATÉ 100KG - QUARTAS DE FINAL - GUSTAVO MILANO (BRA) x GUSTAVO CAÑIZALEZ (VEN)
- 11H - ACIMA DE 78KG - QUARTAS DE FINAL - ANA SOARES (BRA) x MARIELIN GOMEZ (DOM)
- 11H05 - ACIMA DE 100KG - QUARTAS DE FINAL - ANDREY COELHO (BRA) x VALENTINO VALDIVIA (PER)
- 11H15 - INÍCIO DAS SEMIFINAIS
- 15H10 - INÍCIO DAS FINAIS
NATAÇÃO
- 9H11 - 100M LIVRE FEMININO - PRELIMINAR - BEATRIZ BEZERRA, STEPHANIE BALDUCCINI
- 9H13 - 100M LIVRE MASCULINO - PRELIMINAR - PEDRO DE ANDRADE, GUILHERME CARIBÉ
- 9H28 - 200M PEITO FEMININO - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY, AGATHA AMARAL
- 9H41 - 200M PEITO MASCULINO - PRELIMINAR - GUILHERME CAMOSSATO
- 9H52 - 100M COSTAS FEMININO - PRELIMINAR - JULIA KARLA GOES, SOPHIA MARQUES
- 10H03 - 100M COSTAS MASCULINO - PRELIMINAR - SAMUEL LOPES
- 10H20 - REVEZAMENTO 4X100 MEDLEY MISTO
- 11H08 - 800M LIVRE MASCULINO - STEPHAN STEVERINK
- 18H - INÍCIO DAS FINAIS
REMO
- 8H - SINGLE SCULL MASCULINO - MARCELO DE ALMEIDA
- 8H30 - DOUBLE SCULLS FEMININO - FINAL - JENNIFER DA SILVA / LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO
- 8H45 - COXLESS PAIR FEMININO - ANA JULIA FERREIRA / MARIA DO CARMO FUHRMANN
- 10H15 - SINGLE SCULL MASCULINO REPESCAGEM
- 10H45 - EQUIPE FEMININO FINAL
SQUASH
- 10H - SEMIFINAL INDIVIDUAL FEMININO - LAURA SILVA (BRA) x MARIA FALCONI (ECU)
- 18H - FINAL
TÊNIS
- 13H30 - INDIVIDUAL MASCULINO - VICTOR DE LIMA (BRA) x LEONARDO SUAREZ (BOL)
- 17H - DUPLA MISTA - OITAVAS DE FINAL - GUSTAVO ALBIERI/ NATHALIA TOURINHO X DAYANARA VELASCO/ OLIVER SOLIS (BOL)
TIRO COM ARCO COMPOSTO
- 11H02 - FINAL INDIVIDUAL - RAFAEL MOREIRA (BRA) x LOT MENDEZ (MEX)
TIRO COM ARCO RECURVO
- 14H06 - EQUIPE FEMININA FINAL - ISABELLE PEREIRA/ SOPHIA PINHEIRO X NAOMI AGUILAR/ ANGELA RUIZ (MEX)
- 14H50 - EQUIPE MASCULINA FINAL - LEONARDO OLIVEIRA/ MIGUEL DOS SANTOS X IAN ALLEN/ CHRISTIAN GARCIA (GUA)
- 15H12 - INDIVIDUAL FEMININO - SOPHIA PINHEIRO (BRA) x ALMA PUEYO (ARG)
- 15H26 - INDIVIDUAL FINAL - ISABELLE PEREIRA (BRA) x JANNA HAWASH (CAN)
TIRO ESPORTIVO
- 8H30 - TRAP CLASSIFICATÓRIA - ELLEN DA SILVA / HUSSEIN DARUICH (BRA)
- 8H30 - PISTOLA DE AR CLASSIFICATÓRIA - ANA SILVA / CAIO DE ALMEIDA (BRA)
- 11H30 - FINAL PISTOLA DE AR
- 13H15 - FINAL TRAP
- 16H30 - FINAL CARABINA DE AR
VÔLEI
- 17H30 - BRASIL X REPÚBLICA DOMINICANA
