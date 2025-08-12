Em situações opostas, Ceará e São Joseense se enfrentam no Brasileiro de Futsal

São Joseense e Ceará se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio do Max Rosenmann, às 19h30 (de Brasília) em São José dos Pinhais–PR, com transmissão do Lance!. Com o time cearense perto da classificação, quem briga pela vaga à próxima fase são os paranaenses, que apostam no fator casa para buscar a terceira vitória no campeonato.

O São Joseense ainda está em busca de uma vaga no mata-mata, competindo com Concórdia e Sport. Apesar de ter o pior ataque da competição, com apenas oito gols em sete jogos, a equipe paranaense espera usar a vantagem de jogar em casa para assegurar sua terceira vitória no campeonato e se distanciar dos adversários na corrida pelas últimas vagas.

Em contrapartida, o Ceará precisa apenas de um empate para confirmar sua classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Com o talento de Rafinha, um dos artilheiros do torneio com seis gols, o Vozão pretende silenciar o Ginásio Max Rosenmann e garantir sua presença no mata-mata. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

Craque do Vozão

Rafael Teixeira Lopes, mais conhecido com Rafinha, é um dos alas da equipe do Ceará. Destaque do Vozão, o jogador tem sete gols em 14 jogos na atual temporada. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador, de 40 anos, comentou sobre a expectativa para o duelo contra o Joseense.

- A expectativa é a melhor possível. Esperamos fazer um grande jogo. Estamos nos se preparando muito pra esses jogos que vamos ter fora de casa, principalmente esse, que pode matematicamente garantir a nossa classificação. Se tornou um jogo de muita importância para a gente. Estamos muito focados para vencer essa partida e assegurar a classificação - analisou Rafinha.

- Que amanhã possa ser um grande jogo e que a gente possa ter mais um grande resultado. Estamos em crescente muito boa dentro da competição. Não iniciamos tão bem, mas no decorrer dos jogos fomos crescendo e e entendendo mais o que era o jogo do professor Daniel. Então, acho que estamos bem preparados para fazer um grande jogo e buscar que essa classificação antecipada - finalizou.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

São Joseense x Ceará

🏐 Fase: Nona Semana

📆 Data e horário: Terça, 12 de agosto, às 19h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Max Rosenmann, às 19h30

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

