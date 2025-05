O New York Knicks venceu o Indiana Pacers por 111 a 94, pela quinta partida da série na final da Conferência Leste dos Playoffs da NBA, nesta quinta-feira (29), no Madison Square Garden. A partida foi de domínio do time da casa, que chegou a abrir 22 pontos no terceiro quarto, com grande partida de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. Apesar da derrota fora de casa, o time de Indianápolis segue à frente na série por 3 a 2.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Warriors define ‘responsável’ por lesão de Stephen Curry na NBA

A sexta partida da série entre Indiana Pacers e New York Knicks será realizada no sábado (31), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h (de Brasília).

Como foi Knicks e Pacers?

A partida começou com superioridade do Knicks, que rapidamente abriu 10 a 3 no placar, com o protagonismo de Jalen Brunson. Porém, o Pacers se reorganizou e se aproximou em 12 a 11, após sequência de Siakam e Haliburton. Com Indiana ameaçando a liderança, Nova Iorque voltou ao controle do jogo e abriu 27 a 23 ao fim do primeiro quarto.

continua após a publicidade

Na sequência, o Knicks seguiu no comando da partida e abriu 48 a 34 com Karl-Antony Towns em grande atuação. Indiana seguia competitivo, mas sem conseguir segurar o ataque de Nova Iorque no garrafão, que converteu 59% dos arremessos. Ao fim do segundo quarto, a equipe da casa liderava no placar por 11 pontos, 56 a 45.

O New York Knicks venceu o Indiana Pacers por 111 a 94 (Foto: Sarah Stier/AFP)

Após o intervalo, com Jalen Brunson liderando o ataque, o Knicks abriu 20 pontos de vantagem, 72 a 52. Indiana cortou a desvantagem para 10, após sequência de lances livres, mas rapidamente Nova Iorque voltou a ser efetivo no ataque e colocou 90 a 73 no placar, aproveitando os oito turnovers do Pacers no quarto.

continua após a publicidade

No último período, o Pacers voltou a equilibrar a partida no ataque, mas sem conseguir cortar a desvantagem e ainda com muitos erros. Com o resultado controlado, Nova Iorque consolidou a vitória por 111 a 94. Na série, Indiana segue na liderança por 3 a 2, onde precisa apenas vencer um jogo para garantir a classificação para a final e encarar o Oklahoma City Thunder.

Jalen Brunson foi o cestinha da partida com 32 pontos (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte