Após cinco jogos disputados, Anthony Edwards se despede dos playoffs da NBA 2024/25. A eliminação do Minnesota Timberwolves foi confirmada pela derrota contra o Oklahoma City Thunder, na noite da última quarta-feira (28), para fechar a série em 4 a 1. O armador havia "deixado para trás" os astros LeBron James e Stephen Curry antes das finais da Conferência Oeste. Apesar do resultado negativo, o jovem se mostrou tranquilo com seu futuro na liga norte-americana e mandou recado para a torcida.

— Eles foram o melhor time, então mereceram passar. Entraram em quadra, fizeram o seu jogo e nos derrotaram. Nós perdemos o jogo e a série. Por isso, garanto que vou trabalhar sem parar nessas férias. Nenhum atleta vai treinar mais duro nos próximos meses do que eu. Prometo isso — afirmou Edwards.

A tristeza esperada com a eliminação do Timberwolves, no entanto, não veio para Anthony Edwards. O armador de 23 anos destacou a jovem idade e as oportunidades que ainda tem na NBA. Apesar disso, ele lamentou por seus companheiros veteranos, como o armador Mike Conley.

— Não sei o motivo das pessoas pensarem que estou triste, pois isso é empolgante para mim. Afinal, eu só tenho 23 anos. Ainda vou ter muito mais chances. Estou triste por Mike Conley, por exemplo. Tentamos no ano passado, assim como nesse ano, e não tivemos o bastante. Vamos tentar na próxima temporada outra vez. Eu estou bem — concluiu.

Como foi a série entre Timberwolves e Thunder?

A classificação na segunda fase dos playoffs da NBA foi sofrida para o Oklahoma City Thunder, que precisou de sete jogos para superar o Denver Nuggets. Do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu após "apenas" cinco jogos contra o Golden State Warriors e estava descansado na estreia da final da Conferência Oeste.

Apesar da "vantagem", o Timberwolves sofreu uma sequência de duas derrotas doloridas fora de casa. De volta para Minnesota, a equipe dominou o OKC no jogo 3, mas voltou a ser derrotado no duelo seguinte. O confronto terminou, na última quarta-feira (28), com o jogo 5 por 121 a 94 para o Thunder, que avançou para as finais da NBA.