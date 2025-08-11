Resumão do Pan Júnior: Brasil é absoluto no skate; judô e natação voltam a brilhar
Brasil segue na liderança do quadro de medalhas em Assunção
PARAGUAI - Mais um dia de Jogos Pan-Americanos Júnior, mais um dia de execução do hino nacional brasileiro. Líder no quadro de medalhas, nesta segunda-feira (11), o Brasil conquistou títulos no skate, judô, natação, tiro esportivo. Ao todo, são 41 medalhas, sendo 22 ouros, nove pratas e 10 bronzes. Veja no vídeo acima.
Legado de Rayssa Leal impulsiona nova geração do skate feminino brasileiro
Hegemonia no skate
Uma das modalidades queridinhas dos brasileiros, o skate street teve suas primeiras disputas de final e brasileiros no lugar mais alto do pódio. Maria Lúcia e Filipe Mota garantiram o título e a vaga para Lima 2027. Matheus Mendes garantiu a medalha de bronze.
Natação impulsiona o Brasil
A equipe de natação garantiu sete medalhas para o Brasil, sendo cinco ouros, com Lúcio Filho nos 100m borboleta, Stephan Steverink nos 200m livre, Joice Otero nos 100m borboleta, Stephanie Balduccini nos 200 livre e revezamento 4x100 misto, com Guilherme Caribé na água.
Samuel Lopes, nos 200m costas, e Beatriz Bezerra, nos 100m borboleta, levaram a prata.
Tradição no judô
Assim como na estreia da modalidade, o judô brasileiro também teve bom desempenho neste terceiro dia de Pan Júnior. Matheus Nolasco (-73kg), Luan Almeida (-81kg) e Eduarda Bastos (-63) se sagraram campeões, enquanto Maria Eduarda Oliveira (-70) conquistou a prata.
Tiro esportivo, Remo, Esgrima e BMX brilharam
No tiro esportivo, Hussein Daruich, de 17 anos, foi campeão da fossa olímpica, enquanto Ellen Mendes faturou o bronze na mesma prova. Na esgrima, Matheus Brandt levou a prata e Livia Burberry ficou com o bronze. No remo, o Brasil levou o bronze no Quatro Sem e Davi Gibim, do BMX Freestyle, levou a medalha de bronze.
Prodígio do judô, Clarice Ribeiro supera lesão para garantir ouro no Pan Júnior
Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB).
