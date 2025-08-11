Resumão do Pan Júnior: Brasil é absoluto no skate; judô e natação voltam a brilhar

PARAGUAI - Mais um dia de Jogos Pan-Americanos Júnior, mais um dia de execução do hino nacional brasileiro. Líder no quadro de medalhas, nesta segunda-feira (11), o Brasil conquistou títulos no skate, judô, natação, tiro esportivo. Ao todo, são 41 medalhas, sendo 22 ouros, nove pratas e 10 bronzes. Veja no vídeo acima.



Hegemonia no skate

Uma das modalidades queridinhas dos brasileiros, o skate street teve suas primeiras disputas de final e brasileiros no lugar mais alto do pódio. Maria Lúcia e Filipe Mota garantiram o título e a vaga para Lima 2027. Matheus Mendes garantiu a medalha de bronze.

Natação impulsiona o Brasil

A equipe de natação garantiu sete medalhas para o Brasil, sendo cinco ouros, com Lúcio Filho nos 100m borboleta, Stephan Steverink nos 200m livre, Joice Otero nos 100m borboleta, Stephanie Balduccini nos 200 livre e revezamento 4x100 misto, com Guilherme Caribé na água.

Samuel Lopes, nos 200m costas, e Beatriz Bezerra, nos 100m borboleta, levaram a prata.

Tradição no judô

Assim como na estreia da modalidade, o judô brasileiro também teve bom desempenho neste terceiro dia de Pan Júnior. Matheus Nolasco (-73kg), Luan Almeida (-81kg) e Eduarda Bastos (-63) se sagraram campeões, enquanto Maria Eduarda Oliveira (-70) conquistou a prata.

Tiro esportivo, Remo, Esgrima e BMX brilharam

No tiro esportivo, Hussein Daruich, de 17 anos, foi campeão da fossa olímpica, enquanto Ellen Mendes faturou o bronze na mesma prova. Na esgrima, Matheus Brandt levou a prata e Livia Burberry ficou com o bronze. No remo, o Brasil levou o bronze no Quatro Sem e Davi Gibim, do BMX Freestyle, levou a medalha de bronze.

Andrei Alves, Miguel Marques e Kayki Siqueira e Diogo Gonçalves, bronze no atletismo. (Foto: Marina Ziehe/COB)

