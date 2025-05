O nome de Thaís Fidélis é familiar para os fãs da ginástica brasileira. A paulista de 23 anos era um dos principais destaques da modalidade e defendia a seleção quando, em 2022, uma lesão no tendão de aquiles afastou a ginasta de competições por dois anos. Em 2025, Thaís está de volta e conversou de forma exclusiva com o Lance! sobre o processo de recuperação, período de afastamento e planos para o novo ciclo olímpico. Veja no vídeo acima.

Thaís Fidélis retornou às competições no Troféu Brasil deste ano, como atleta do Sesi-SP, e já saiu de lá com a medalha de bronze nas barras assimétricas. Curiosamente, foi assistindo a esse torneio que chegou a inspiração para que a ginasta não desistisse do sonho de ser atleta.

- Em 2022 eu decidi parar e em 2024, ano passado, o ano das Olimpíadas, eu fui assistir ao Troféu Brasil pra ver como estava o cenário. Fiquei muito feliz de encontrar todo mundo novamente, porque desde que eu tinha parado, eu não tinha encontrado mais ninguém. Eu olhei pro cenário de ginástica e pensei: ‘acho que eu tenho bastante chance de voltar, ainda tenho muito pra mostrar pro Brasil e pra mim também' - contou.

Mesmo afastada da rotina de atleta, Thaís não abandonou o esporte e a ginástica por completo. Estudante de Educação Física, ela atuou como estagiária ao lado dos treinadores do Projeto Brasileirinhos, de Daiane dos Santos, sua principal referência na ginástica. Foi de Daiane que Thaís recebeu um dos principais incentivos para voltar a competir.

- Ela é uma pessoa muito boa de coração, gosta de ajudar bastante as pessoas. Quando eu conversei com ela que eu ia sair do projeto porque eu tava pensando em voltar pra ginástica, ela ficou super feliz, me apoiou muito. Ela disse ‘se você acha que é seu sonho, que você ainda acha que tem chance, corre atrás dos seus sonhos e não desiste’, ela me apoiou pra tudo que eu fosse fazer - disse.

Thaís integrava a seleção brasileira antes da lesão (Foto: Ricardo Bufolin/ CBG)

Retorno e seleção brasileira

Thaís Fidélis conquistou três ouros em etapas de Copa do Mundo, além do bronze por equipes nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Em 2017, se tornou a primeira mulher brasileira a disputar uma final de solo desde Daiane dos Santos, em 2006, ficando com o quarto lugar.

Na seleção brasileira, Thaís treinou e competiu ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa e Lorrane Oliveira, grandes nomes do esporte na atualidade. Ela celebrou a conquista do inédito bronze por equipes em Paris e manifestou o desejo de voltar a representar o Brasil em competições internacionais neste novo ciclo olímpico.

- Foi muito gratificante elas terem esse resultado, foi muito gratificante pra todas as gerações que vieram antes de mim e pra ginástica brasileira. Fiz minha primeira competição do ciclo, tem ainda três anos pela frente, a gente fala que ainda falta, mas passa bem rápido. Eu espero que logo, logo venha a primeira competição internacional - finalizou.