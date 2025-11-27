Estrangeiras do Tijuca lamentam insegurança após atleta ser baleada

No último domingo (23), as atletas do Tijuca Tênis Clube foram surpreendidas com a notícia que a oposta Julia Azevedo foi baleada em uma tentativa de assalto. O crime aconteceu próximo do clube, Julia foi levada ao hospital e já está melhor, inclusive, acompanhou a primeira vitória da equipe na Superliga. O Tijuca tem três atletas estrangeiras na formação, que se assustaram com o ocorrido.

— Sabemos que a cidade não é as das mais seguras. Tem um pouco de violência e crime. Desde o começo tinham nos avisado. Foi uma situação que acho que afetou muito, me afetou demais. Foi uma questão de milímetros (para atingir a coluna e órgãos de Julia) a diferença entre ela ter vindo para o jogo hoje e de estarmos tendo uma outra conversa — disse emocionada a porto-riquenha Jennifer Nogueras ao Lance!.

Julia Azevedo é homenageada pelo Tijuca Tênis Clube (Foto: Thiago Mendes/Tijuca)

Já a tcheca Ema Kneiflová não esperava que essa situação fosse acontecer tão perto do ginásio onde treina. Entretanto, afirmou que já sabia o que esperar do Rio de Janeiro:

— Quando eu procurei saber sobre o Rio antes, eu sabia o que esperar, mas não sabia que isso ia nos afetar aqui na Tijuca. Eu sei que acontece lá fora, às vezes, alguns roubos… mas aconteceu aqui, ao lado do ginásio. Então, foi uma situação meio estranha e ruim.

Atleta do Tijuca Tênis Clube exalta força de Julia

Ainda debilitada por conta do tiro, Julia Azevedo esteve presente na vitória do Tijuca Tênis Clube sobre o Sorocaba nesta quarta-feira (27). Jennifer Nogueras exaltou a força da colega, que fez questão de motivar a equipe:

— Ela está lidando com isso de uma maneira muito madura. Não sei quantas pessoas têm esse tipo de força. E eu a admiro, e ela vai ser uma pessoa que, pelo resto da minha vida, vou continuar admirando. E só espero que ela siga em frente e possa voltar para a quadra o mais rápido possível.