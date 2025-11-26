Vídeo: Três dias após ser baleada nas costas, atleta do Tijuca emociona ao reencontrar o time

No domingo, a oposta Julia Azevedo, do Tijuca, foi baleada nas costas, em tentativa de assalto em uma rua próxima ao clube. Nesta quarta-feira, o reencontro com as colegas de equipe foi dos mais emocionantes.

Em cadeira de rodas, Julia chegou acompanhada do pai, Marcos Azevedo, vice de Esportes Olímpicos do clube, que estava dirigindo o carro na hora da tentativa de assalto. A jogadora recebeu o carinho das demais atletas do Tijuca, todas muito emocionadas. Bruna Perez foi uma das que choraram muito ao abraçá-la.



Como foi a atleta foi baleada

Marcos estava dirigindo a caminho de casa quando foram abordados por três assaltantes armados na rua Conde de Bonfim com a rua Henry Ford. No susto, ele arrancou com o carro, momento em que foram efetuados três disparos - um deles passou perto da cabeça de Marcos. O outro tiro acertou apenas a lataria do carro.

— O projétil entrou pelas minhas costas, mas graças a Deus, não atingiu minha medula, passou a 1mm da minha coluna e não perfurou nenhum órgão, passando a menos de 1cm da minha bexiga, mas saiu sem causar danos maiores. Estou em recuperação e vou precisar me afastar um pouco do vôlei, mas vou ficar bem e vou voltar ainda mais forte - relatou a jogadora, nas redes sociais.

O clube divulgou nota oficial por meio de sua assessoria de imprensa, atualizando sobre o estado de saúde da atleta.

— O Tijuca Tênis Clube informa que a atleta Júlia Azevedo, do time profissional de vôlei feminino, encontra-se bem e fora de perigo após ser baleada em uma tentativa de assalto na noite de domingo, na Rua Conde de Bonfim esquina com a Rua Henry Ford. Ela foi prontamente atendida após o ocorrido e já está em casa se recuperando desse grande susto. O Tijuca Tênis Clube deseja uma rápida recuperação para a nossa atleta - publicou.