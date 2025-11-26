Em casa, o Tijuca Tênis Clube conquistou a sua primeira vitória na Superliga feminina de vôlei. O clube carioca enfrentou o Renasce Sorocaba, principal rival na Superliga B, onde o tijucano foi campeão. O jogo começou com domínio do Sorocaba, mas o Tijuca reagiu, levou a partida ao tie-break e venceu por 3 a 0 (23/25, 20/25, 25/17, 25/21 e 15/11).

O duelo foi entre os lanterninhas do campeonato, além disso, foi uma partida moral, pois as equipes vieram de um duelo pelo título B há alguns meses. O Tijuca também passou por um momento difícil: a jogadora Julia Azevedo foi baleada em um assalto, mas esteve presente de cadeira de rodas para dar força ao time.

Júlia Azevedo defende o Tijuca na Superliga feminina de vôlei (Foto: Reprodução/ redes sociais)

Matheus Bieler, técnico do tijucano, analisou que o time estava tenso, por isso não conseguiu manter a vantagem nos primeiros sets. Entretanto, o gelo foi quebrado a partir do terceiro set.

— Acho que o time mudou de atitude, mudou a rotação, começamos a brigar mais pelo jogo e pelas bolas, coisa que não aconteceu no primeiro e segundo set. O Sorocaba foi um time que lutou o jogo inteiro, defendeu muito, e isso atrapalhou muito. A gente não teve cabeça no início para conseguir ter paciência para esse tipo de jogo — disse Matheus ao Lance!.

Como foi a partida entre Tijuca e Sorocaba na Superliga de vôlei?

O primeiro set começou equilibrado entre as equipes. Mais para o final da parcial, o Sorocaba passou a reagir melhor e ganhou mais segurança. O ponto decisivo do primeiro set veio em lance polêmico. Em um rally grande, as jogadoras do Tijuca e do Sorocaba se dispersaram na quadra.

No meio disso, o ponto do Sorocaba foi marcado por uma jogadora do fundo de quadra e a comissão técnica do Tijuca queixou que a mão da atleta passou do bordo da rede — o que não é permitido para jogadoras de fundo. Solicitando o desafio por toque na rede, a imagem cortou o bordo superior, não sendo possível identificar se houve ou não a infração. O time visitante fechou em 25 a 23.

Na segunda parcial, o Tijuca começou reagindo bem, principalmente por conta da inversão de passe aplicada ainda na primeira parcial. O time de casa abriu quase quatro pontos de vantagem, mas foi superado pelo Sorocaba. O time visitante abriu vantagem de cerca de 4 pontos no decorrer do jogo. A parcial foi encerrada em 25 a 20 para o Sorocaba.

No terceiro e quarto set, a reação do Tijuca apareceu. A equipe continuou iniciando bem, mas dessa vez soube manter. A terceira parcial foi encerrada em 17 a 25, a maior vantagem da partida. Já o quarto set foi vencido pelas tijucanas em 25 a 21. Por fim, no tie-break, o carioca consagrou a vitória com o 15 a 11 marcado.