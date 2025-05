Jovem de 14 anos quebra recorde mundial de levantamento de peso

Isanelly Cristina foi campeã do Mundial Sub-17 de levantamento de peso, disputado em Lima, no Peru. A jovem carioca, de apenas 14 anos, confirmou o favoritismo na categoria até 45kg e quebrou o recorde mundial do arremesso ao levantar 77kg. Ela também conquistou o bronze no arranco, com 57kg, e levou mais um ouro no total, com 134kg somados.

A primeira medalha da brasileira veio na disputa do arranco. Após falhar nas duas primeiras tentativas, com 56kg e 57kg, Isanelly conseguiu erguer 57kg na última chance e garantiu o bronze na prova.

Na sequência, veio o arremesso — prova em que Isanelly já detinha a melhor marca de entrada. A brasileira levantou 73kg e 75kg nas primeiras tentativas e, na terceira, cravou 77kg, superando o recorde mundial sub-17 anterior, que era de 76kg, da indiana Preetismita Bhoi.

Isanelly Cristina já tinha levantado esta marca no ano passado

Isanelly Cristina já havia levantado esse peso durante o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas como não se tratava de uma competição organizada pela Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF), o recorde não foi homologado.

O último ouro veio no total, com 134kg somados, marca que deixou a brasileira a apenas um quilo do recorde mundial padrão estabelecido pela IWF para a categoria.