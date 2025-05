Nesta quinta-feira (1º), o mundo do automobilismo prestou homenagens aos 31 anos da morte de Ayrton Senna, ocorrida durante o trágico Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, em 1994. A data foi lembrada pelas equipes, que usaram as redes sociais para reverenciar a memória do tricampeão mundial.

continua após a publicidade

A McLaren, equipe pela qual Senna conquistou seus três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991), foi uma das primeiras a se manifestar. Em publicação nas redes sociais, a escuderia britânica escreveu:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Se foi, mas nunca foi esquecido. Hoje lembramos da lenda do automobilismo, Ayrton Senna. — escreveu a McLaren em suas redes sociais.

A Fórmula 1 também homenageou o brasileiro com uma mensagem carregada de emoção:

— Ayrton Senna. Para sempre em nossos corações. Lembramos o tricampeão no aniversário de seu trágico falecimento. — diz a postagem.

A Mercedes respondeu à publicação da F1:

— Um verdadeiro ícone em nosso esporte. Descanse em paz, Ayrton. — respondeu a equipe.

➡️ 31 anos sem Senna: ex-assessora relembra tragédia de Ímola

A página oficial do Circuito de Mônaco, palco de seis vitórias do brasileiro e onde Senna é até hoje chamado de “Rei de Mônaco”, também prestou sua homenagem:

continua após a publicidade

— Para sempre uma lenda. — escreveu a página.

➡️ Entenda a importância de Estoril para Ayrton Senna e João Fonseca

Legado de Ayrton Senna

Ayrton Senna é tricampeão mundial de Fórmula 1 (Foto: McLaren / Divulgação)

A morte de Ayrton Senna marcou profundamente o Brasil. O país inteiro parou para se despedir do ídolo, com um cortejo que reuniu mais de 500 mil pessoas pelas ruas de São Paulo. O velório, realizado na Assembleia Legislativa, foi acompanhado por mais de 250 mil pessoas.

Senna faleceu aos 34 anos e deixou um legado inigualável: três títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios e 161 GPs disputados. Mesmo após mais de três décadas de sua partida, ele segue como inspiração para gerações de pilotos e fãs do esporte.