Novos relatos sobre a saúde de Michael Schumacher foram divulgados. Na quarta-feira (26), o jornalista alemão Felix Gorner, especialista em Fórmula 1, revelou informações sobre o ex-piloto em entrevista ao canal de TV alemão “RTL”.

continua após a publicidade

— A situação é muito triste. Ele precisa de cuidados constantes e está completamente dependente de seus cuidadores. Já não consegue mais se expressar verbalmente — relatou Gorner sobre Schumacher.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Verstappen curte post com crítica à saída de Lawson da Red Bull

Em seguida, o jornalista acrescentou:

— Atualmente, no máximo 20 pessoas podem se aproximar de Michael. Na minha opinião, essa é a estratégia correta, pois a família está agindo no melhor interesse dele. Sempre foram extremamente cuidadosos com sua privacidade, e isso não mudou — finalizou Felix Gorner.

continua após a publicidade

Michael Schumacher é um dos maiores nomes da história do automobilismo. Maior campeão da Fórmula 1 ao lado de Lewis Hamilton, ele soma 91 vitórias em Grandes Prêmios, 68 pole positions, 155 pódios e 77 voltas mais rápidas.

➡️ Liam Lawson é o piloto com menos corridas em uma equipe da F1 desde 1993; entenda

Linha do tempo de informações sobre Michael Schumacher:

Michael Schumacher é um dos maiores nomes da história do automobilismo. (Foto: AFP)

Dezembro de 2013: Michael estava com o filho Mick, perto de Méribel, nos Alpes Franceses, em uma estação de esqui. O alemão, então com 44 anos, estava em uma área não autorizada quando bateu com a cabeça numa pedra.

Março 2014: Segundo o jornal inglês “BBC”, após “pequenos e bons sinais”, Schumacher foi gradualmente sendo retirado do estado de coma. Em junho, Schumacher foi transferido do hospital de Grenoble, na França, para o de Lausanne, na Suíça.

Outubro de 2014: Michael saiu do hospital de Lausanne e para sua casa, na comuna de Gland, também na Suíça. De acordo com o “The Telegraph”, o piloto estava em uma cadeira de rodas e com problemas de memória.

Maio de 2015: Empresária e porta-voz de Schumacher, Sabine Kehm, afirmou que o atleta tinha pequenas melhoras considerando a gravidade do acidente sofrido.

Setembro de 2016: Mais de um ano após a última atualização, Felix Dahm, advogado de Michael, disse em uma sessão em tribunal que o piloto não consegue caminhar.

Setembro de 2019: De acordo com o jornal francês “Le Parisien”, Schumacher deu entrada no hospital em Paris para tratamento cardiovascular. O responsável pelo procedimento foi o cirurgião Phillipe Menasché e sondou-se a possibilidade de Michael passar por um procedimento com células-tronco. Em nota, a equipe médica afirmou que o alemão estava consciente.

Dezembro de 2023: O jornal “Bild” noticiou que Schumacher havia sido levado para andar em um carro esportivo da Mercedes. O objetivo era de estimular o cérebro por meio dos sons do motor, que são familiares ao ex-piloto.

Outubro de 2024: O mesmo jornal revela que o ex-piloto marcou presença no casamento de sua filha Gina-Maria, na Espanha.