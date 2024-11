Jornalista crava Max Verstappen entre os melhores da história da F1

Flávio Gomes rasgou Max Verstappen de elogios e colocou o piloto entre os três melhores da Fórmula 1. No podcast "Boppismo", de Lucca Bopp, realizado na última segunda-feira (25), o correspondente da categoria entre 1989 à 2005 teceu elogios ao neerlandês e o colocou na frente de Lewis Hamilton.

Ao ser perguntado por Lucca se Verstappen já era um dos melhores pilotos da história, Flávio não titubeou e cravou que o neerlandês já figura entre as lendas da categoria.

- Fácil. Para mim o Verstappen é um dos três melhores de todos os tempos. - iniciou Gomes, que continuou.

- Ver o Verstappen hoje correndo é um "bálsamo", um negócio impressionante. Ele tem umas características que me agradam muito. Primeiro, é a precisão como piloto, a criatividade como piloto, porque você pega o que ele fez no Grande Prêmio do Brasil, há três semanas, foi a maior vitória que eu vi de um piloto na minha vida - afirmou Flávio.

Max Verstappem venceu o GP do Brasil de 2024 após grande atuação em pista molhada. O piloto da Red Bull largou da 17ª colocação e escalou o pelotão para conquistar uma impressionante vitória, que encaminhou seu quarto título mundial, conquistado no último domingo (24), em Las Vegas, Estados Unidos.

Max Verstappen, da Red Bull, com o troféu de vencedor do Grande Prêmio do Brasil de 2024 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

- Acho que tá entre os três maiores, fácil. Os números vão os levá-lo a isso, ele já está com quatro títulos do mundo, dos pouquíssimos pilotos que conseguiram tanta coisa. Nós temos o (Michael) Schumacher e o (Lewis) Hamilton com sete, o (Juan Manuel) Fangio com cinco, e aí (Alain) Prost, (Sebastian) Vettel e ele (Verstappen) com quatro títulos mundiais. Mais a precocidade e o fato de ter ganhado uma corrida aos 18 anos de idade. Então o cara é um fenômeno - disse o jornalista, que depois rankeou Verstappen, Schumacher e Hamilton.

- Meu top-3 na ordem é Schumacher, Verstappen e Hamilton. Mas isso é questão de gosto, ninguém precisa xingar por causa disso, porque o Hamilton é um espetáculo também - opinou Flávio, que seguiu.

- Agora o Hamilton tem uma coisinha ou outra na carreira dele, que, se for usar alguns critérios, eu vou ter que escolher entre Verstappen e Hamilton. O Hamilton perdeu um campeonato para o (Nico) Rosberg, e o Verstappen não perdeu título para ninguém na equipe dele, então a balança pende um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender porque o Hamilton perdeu aquele título para o Rosberg, a cabeça dele e tals, uma porção de coisa - completou.

Flávio Gomes foi correspondente da Fórmula 1 entre 1989 à 2005 (Foto: Reprodução)

Ao final, Flávio elogiou Max Verstappen por suas qualidades em pista, considerado pelos fãs da Fórmula 1, um dos mais completos.

- É um piloto extraordinário. É um cara que larga bem, anda bem na chuva, é muito rápido, é um cara que faz pole-position, é um cara que, quando tem um carro dominante, que nem o ano passado, onde ganhou 19 de 22 corridas, acho difícil isso acontecer de novo. Então eu coloco ele entre os melhores, fácil - finalizou.