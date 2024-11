Verstappen lamenta RB20 ‘lento’ em classificação sprint no Catar: ‘Será difícil lutar’

A Red Bull começou o fim de semana do GP do Catar com o pé esquerdo nesta sexta-feira (29), com Sergio Pérez caindo ainda no SQ1 da classificação sprint e Max Verstappen fazendo apenas o sexto melhor tempo. Após a conclusão da sessão, o neerlandês lamentou o fraco ritmo do RB20 e afirmou que o carro está “apenas lento”.

Segundo Verstappen, o carro #1 está sem equilíbrio em baixa velocidade para atacar as curvas. Em velocidades mais altas, o agora tetracampeão afirmou que o RB20 “está ok”.

No entanto, com “dificuldades para buscar o limite”, Verstappen disse que o sexto lugar na classificação sprint é condizente com a apresentação que o carro está apresentando. Além disso, o piloto não espera que a situação mude “de repente” e vire favorável para a Red Bull com o passar do fim de semana.

- Simplesmente sem ritmo, para ser sincero, apenas lento. Realmente não tenho o equilíbrio para atacar da entrada até a metade da curva. O carro está um pouco difícil, então isso torna tudo muito complicado por aqui. Em alta velocidade está ok, mas o resto não está, e isso dificulta na hora de buscar o limite. Acho que sexto é mais ou menos onde deveríamos estar, talvez até sétimo, na verdade. Mas, claro, não é onde quero estar - afirmou Verstappen.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio do Catar (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

- Na sprint, vai ser difícil lutar contra os carros ao redor com o equilíbrio que tenho. Para a outra classificação, vamos ver se conseguimos melhorar um pouco a situação, mas não espero que isso mude de repente e comece a funcionar. Não tem sido incrível - concluiu.

Mesmo com o Mundial de Pilotos garantido, Verstappen e a Red Bull seguem de olho no título de Construtores. No entanto, a equipe está atualmente apenas em terceiro, com 555 pontos, enquanto a McLaren lidera, com 608. Entre as duas equipes está a Ferrari em segundo, com 584.