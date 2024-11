Bia Souza e Rebeca Andrade estão entre as vencedoras do Prêmio Brasil Olímpico

Após divulgar os vencedores das modalidades coletivas, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou nesta sexta-feira (29), os melhores atletas do ano em 21 modalidades individuais. Entre os nomes, temos os medalhistas olímpicos Beatriz Souza (judô), Caio Bonfim (atletismo), Rebeca Andrade (ginástica artística), Beatriz Ferreira (boxe) e Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia). Os atletas receberão seus troféus no Prêmio Brasil Olímpico, que será realizado no dia 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Entre os esportes coletivos, tivemos Luana Batista no (Basquete 3×3), Marcelinho Huertas (Basquete 5×5), Lorena (Futebol), Handebol (Bruna de Paula), Hóquei Sobre a Grama (Lucas Varela), Gabriel Sojo (Polo Aquático), Thalia Costa (Rugby Sevens) e Gabi Guimarães (Vôlei).

➡️ No tiebreak, Minas vence o Fluminense pela Superliga Feminina de Vôlei

➡️ Brasil atropela El Salvador e garante vaga no Mundial de handebol em 2025

Duda e Ana Patrícia também estão na lista dos prêmios individuais (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

O COB irá divulgar os vencedores das demais modalidades individuais no sábado (30). E no domingo (1º), serão anunciados os finalistas do Melhor do Ano — Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2024 (modalidades individuais)