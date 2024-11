Norris mira maximizar pontos no Catar e vê ‘trabalho feito por hoje’ com pole da sprint

Lando Norris fechou a sexta-feira (29) celebrando o “trabalho feito” em Lusail. Com o título do Mundial de Construtores como alvo, o britânico destacou que foi para a sessão com a meta de alcançar a posição de honra no grid e, assim, saiu satisfeito com o que considerou uma volta “decente” na pista catari.

O piloto da McLaren cravou 1min21s012 na melhor das 16 voltas que completou nesta tarde e assegurou a pole-position para a corrida sprint do GP do Catar deste fim de semana com apenas 0s063 de margem para George Russell, o segundo colocado. Logo após deixar o carro, Lando se mostrou impressionado com a velocidade da pista.

- É muito rápido aqui. Parece o circuito mais rápido do calendário. No último setor, parece que você está se segurando. Foi uma ótima classificação, especialmente para reagir de onde estávamos em Las Vegas. É uma coisa boa de se fazer - disse Norris.

- Foi uma volta decente. Cometi erros demais na minha segunda volta. Viemos para cá para conquistar a pole e fizemos isso, então trabalho feito por hoje- frisou.

Lando Norris, da McLarem, no Grande Prêmio do Catar (Foto: Mahmud Hams / AFP)

A McLaren chega à penúltima rodada da temporada 2024 disputando o título do Mundial de Construtores com a Ferrari. A equipe de Woking lidera com 593 pontos, 36 a mais do que a escuderia de Maranello. Mas, apesar da pole, Norris não tira os olhos das adversárias e espera forte concorrência no fim de semana.

- Quero vencer. Como pilotos, queremos vencer cada sessão. Nossa meta é o 1-2. Queremos maximizar os pontos pelo (título de) Construtores. Queremos buscar isso. Sabemos que será uma luta. A Mercedes será rápida, a Ferrari será rápida. Não estou esperando que seja fácil. Provavelmente, vai ser empolgante para todo mundo que está assistindo, então estou ansioso para amanhã - encerrou.