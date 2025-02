Sem a presença de brasileiros na chave de Simples, e com o número 2 do mundo, Alexander Zverev, de folga, o sexto dia de competição, nesta quinta-feira (20), definiu os classificados às quartas de final do Rio Open. Mas a festa ficou mesmo por conta da classificação de Rafael Matos e Marcelo Melo à semifinal de Duplas.

➡️Rafael Matos e Marcelo Melo avançam à semifinal de Duplas no Rio Open

O dia de confrontos na chave principal foi encerrado com a vitória do francês Alexandre Muller, algoz de João Fonseca no Rio Open, sobre o argentino Tomás Etcheverry, cabeça de chave número 8 do torneio, por 2 a 0 (7/5 e 7/6).

Antes, o argentino Francisco Cerundolo superou o italiano Luciano Darderi por 2 a 1 (6/7, 6/3 e 6/2). E, na partida que abriu a noite de jogos na Quadra Central Guga Kuerten, o português Jaime Faria superou o espanhol Jaume Munar também por 2 a 1 (6/4, 2/6 e 6/3).

Jogando na Quadra 1 no fim da tarde, o argentino Camilo Ugo superou o bósnio Damir Dzumhur por 2 a 0, com duplo 6/4.

Sexta-feira será de quartas de final no Rio Open

A vitória de Alexandre Muller definiu os quatro confrontos das quartas de final do Rio Open, que acontecem a partir das 17h desta sexta-feira.

O jogo que abre os confrontos na Quadra Guga Kuerten será entre o argentino Sebastian Baez, atual campeão do Rio Open, e o taiwanês Chun-Hsin Tseng, que na madrugada de quinta-feira eliminou o brasileiro Thiago Monteiro.

Na sequência, o número 2 do mundo, Alexander Zverev, encara o argentino Francisco Comesana. O último jogo da noite será entre o também argentino Francisco Cerundolo e o francês Alexandre Muller.

Na Quadra 1, Camilo Ugo Carabelli enfrenta Jaime Faria a partir das 17h. Em seguida, a dupla argentina Maximo Gonzalez/Andres Molteni encara espanhóis Pedro Martinez/Jaume Munar por uma vaga na final de Duplas. O último jogo será entre os brasileiros Rafael Matos/Marcelo Melo diante do italiano Luciano Darderi e do argentino Mariano Navone.