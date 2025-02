A tenista inglesa Emma Raducanu pediu para interromper sua partida no WTA de Dubai, na terça-feira, contra Karolina Muchova, após reconhecer um stalker que estava na arquibancada. Visivelmente abalada, a atleta foi às lágrimas durante o segundo game do primeiro set.

Após perder os dois primeiros games, Raducanu se dirigiu ao árbitro da partida, chorando, para relatar que reconheceu o indivíduo na plateia. De acordo com informações do WTA, o homem havia abordado a tenista em uma área pública do torneio no dia anterior. Ele foi retirado imediatamente da arquibancada.

- Emma Raducanu foi abordada em uma área pública por um homem que demonstrou comportamento obsessivo. Este mesmo indivíduo foi identificado nas primeiras fileiras durante o jogo de Emma e subsequentemente retirado. A WTA está trabalhando junto com Emma e sua equipe para garantir seu bem-estar e oferecer qualquer apoio necessário. A segurança das jogadores é nossa prioridade - escreveu o WTA em um comunicado oficial.

Veja o momento em que Raducanu reconhece o stalker

Não é a primeira vez

O caso no WTA de Dubai, entretanto, não foi o primeiro na vida da tenista. Entre novembro e dezembro de 2021, ela enfrentou vários episódios de assédio. Um stalker foi até a sua casa, levou um sapato do pai dela como "lembrança" e foi punido com uma ordem de restrição por cinco anos. O criminoso, identificado como Amrit Magar, era ex-motorista de entregas da Amazon.

Além de mexer nas coisas da residência, ele deixou um buquê de rosas na entrada da casa dela com os dizeres: " Não preciso te dizer nada, você merece todo o amor ." Também desenhou um mapa da distância geográfica entre sua casa e a de Raducanu.

continua após a publicidade

Após o episódio, a tenista, que virou uma das estrelas do esporte ao vencer o US Open de 2021 com apenas 18 anos, desabafou.

- Sinto como se minha liberdade tivesse sido roubada, estou constantemente olhando ao meu redor. Não me sinto segura nem em minha própria casa - disse ela.