Ele não está mais aposentado e voltou ao programa de antidoping do UFC.

Tido como o melhor lutador de todos os tempos, Jon Jones está de olho em um retorno ao UFC e pretende lutar no evento que a organização irá fazer na Casa Branca. Previsto para junho de 2026, o UFC da Casa Branca tem sido cobiçado por vários grandes atletas, que expressaram interesse em lutar no show.

continua após a publicidade

E talvez o maior deles seja mesmo Jon Jones. Ex-campeão meio-pesado e pesado do UFC, o norte-americano confirmou que não está mais aposentado e revelou ter retornado ao programa antidoping do UFC. Este é um forte sinal de que ‘’Bones’’ realmente está voltando, uma vez que ele se coloca à disposição para ser testado aleatoriamente.

- Eu não estou aposentado. Estou treinando ativamente cinco dias por semana e estou no programa de testes (antidoping) do UFC. Eu realmente não sei (sobre o card da Casa Branca), está meio que fora do meu controle agora. Estou treinando para o evento, vou estar pronto. Esse é o meu objetivo. Mas, no fim das contas, depende do chefe (Dana White) - comentou Jones, em entrevista à EAG Sports Management, no tapete vermelho do MTV Video Music Awards.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Dana White cético quanto a Jon Jones no UFC da Casa Branca

Dana White não acredita em Jon Jones no UFC da Casa Branca (Foto: Getty Images)

Para realizar o desejo de lutar no UFC da Casa Branca, Jones terá que superar a desconfiança do chefe Dana White, presidente do UFC. Recentemente, o dirigente disse que confiava mais em Conor McGregor como possível reforço para o histórico evento.

- Eu confio em Conor McGregor. Ele sempre entregou o que prometeu, a menos que estivesse machucado. Eu me sinto um pouco mais cético em relação a Jon Jones. Ele voltou, mas não estamos falando de lutas para ele no momento - relatou Dana, em entrevista ao The Jim Rome Show.

continua após a publicidade

Em junho deste ano, Jones chegou a anunciar sua aposentadoria, deixando o cinturão linear do peso pesado para Tom Aspinall. À época do anúncio, especulou-se que ele estava evitando um duelo de unificação com o inglês, que era campeão interino.