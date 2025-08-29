Dana White e Donald Trump têm uma amizade de longa data, com histórico de apoio mútuo.

Dana White anunciou evento do UFC na Casa Branca para comemorar os 250 anos da Independência americana em 2026.

Dana White, presidente do UFC, revelou na última quinta-feira detalhes de sua viagem a Washington, DC. Após revelar várias grandes lutas para os próximos eventos, o dirigente também confirmou que irá organizar um show na Casa Branca, sede da presidência dos Estados Unidos.

O evento fará parte da comemoração dos 250 anos da Independência americana, em 2026, e foi anunciado inicialmente há algumas semanas. Porém, Dana White havia dito que teria que verificar a viabilidade logística de conduzir um show ao vivo no jardim da Casa Branca.

White parece ter ficado satisfeito com a reunião que teve em Washington e anunciou que o show acontecerá, confirmando que tudo foi resolvido, e prometendo dar mais detalhes em breve.

- Foi um ótimo dia. Estou esperando para decolar aqui de Washington, DC. O evento na Casa Branca vai acontecer. Eu terei mais detalhes nas próximas semanas. Nós confirmamos e acertamos tudo hoje - declarou.

Amizade com Trump ajudou

Inicialmente, a ideia de ter um evento na Casa Branca foi revelada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em discurso realizado recentemente, o chefe de estado norte-americano declarou que um evento do UFC no jardim da propriedade seria feito em comemoração à Independência Americana, que ocorreu em 1776.

Dana White e Donald Trump são amigos de longa data. Quando ainda era dono de hotéis em Las Vegas, Trump abriu as portas para organizar eventos do UFC no inicio dos anos 2000, quando a organização não estava bem financeiramente. Em troca, Dana White apoiou o amigo nas três eleições disputadas por ele até agora.

Lutadores querem vaga no UFC da Casa Branca

Jon Jones quer voltar da aposentadoria no UFC da Casa Branca (Foto: Sarah Stier/AFP)

Vários atletas ficaram animados com a possibilidade de lutar na Casa Branca. Ex-campeão meio-pesado e pesado, Jon Jones recentemente anunciou a aposentadoria. Dias depois, porém, ao saber que o show era uma possibilidade, o ex-lutador abriu a porta para um retorno e disse que voltou a treinar forte.

Conor McGregor, que não luta desde 2021, foi outro astro do MMA que levantou a mão sobre a possibilidade de lutar na Casa Branca. O irlandês voltou a treinar recentemente se disse animado com a chance de voltar justamente em um evento icônico para o UFC.