O UFC recentemente confirmou, através de seu presidente Dana White, que irá mesmo organizar um evento na Casa Branca, residência oficial da presidência dos Estados Unidos. O show fará parte das comemorações do 250° aniversário da Independência norte-americana e deve ocorrer em junho do ano que vem, segundo informações do ‘’The Wall Street Journal’’.

Inicialmente, o evento estava marcado para o dia exato da Independência, dia 4 de julho de 2026 - porém, o excesso de comemorações ao redor da data deixou a organização do show inviável. Logo, o card deve ser antecipado para junho de 2026.

UFC na Casa Branca com novidades

Além da data, a publicação adiantou outros detalhes acerca do histórico evento do UFC na Casa Branca. A ideia é que a pesagem aconteça no Lincoln Memorial, um monumento histórico localizado em Washington e dedicado a Abraham Lincoln, um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos.

Além disso, os lutadores irão se aquecer dentro das dependências da Casa Branca antes de saírem rumo ao octógono, que deve ser montado no Jardim Sul da mansão.

Para que outras pessoas tenham acesso ao evento, a ideia é posicionar telões do lado de fora da Casa Branca para que milhares de fãs possam assistir ao evento ao vivo, mesmo que não possam estar dentro das dependências da residência oficial da presidência norte-americana.

Amizade com Trump ajudou

Trump (centro) deve comparecer ao UFC na Casa Branca (Foto: Divulgação / Fifa)

Inicialmente, a ideia de ter um evento na Casa Branca foi revelada pelo próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em discurso realizado recentemente, o chefe de estado norte-americano declarou que um evento do UFC no jardim da propriedade seria feito em comemoração à Independência Americana, que ocorreu em 1776.

Dana White e Donald Trump são amigos de longa data. Quando ainda era dono de hotéis em Las Vegas, Trump abriu as portas para organizar eventos do UFC no inicio dos anos 2000, quando a organização não estava bem financeiramente. Em troca, Dana White apoiou o amigo nas três eleições disputadas por ele até agora.